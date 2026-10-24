Naukowcy z Trinity College Dublin ustalili, że białka będące inhibitorami apoptozy, czyli IAP, mogą pomagać komórkom nowotworowym uniknąć śmierci po chemioterapii. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Stan przedwczesnej senescencji

Zespół ze Smurfit Institute of Genetics pod kierownictwem profesora genetyki medycznej Seamusa Martina oraz badacza podoktorskiego Gokhana Guneya ustalił, że IAP neutralizują działanie tak zwanych receptorów śmierci. Receptory te aktywują się w odpowiedzi na uszkodzenia DNA spowodowane lekami chemioterapeutycznymi i uruchamiają program samozniszczenia komórki.

Według badaczy komórki, które przeżyły, mogą przejść w stan przedwczesnej senescencji. Takie komórki nie dzielą się, ale w ciągu kilku dni po ekspozycji na chemioterapię znacząco się zmieniają: mogą stać się niemal dziesięciokrotnie większe niż zwykle i zwiększać aktywność genów związanych z gojeniem ran.

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Rola układu odpornościowego

Komórki senescentne aktywniej wydzielają mediatory zapalne, które przyciągają komórki układu odpornościowego. Autorzy pracy zauważają, że guzy mogą wykorzystywać mechanizmy charakterystyczne dla naprawy uszkodzonych tkanek: stymulować podział komórek, a także dopływ dodatkowego tlenu i składników odżywczych poprzez tworzenie nowych naczyń krwionośnych.

Badacze ustalili również, że senescentne komórki nowotworowe, które powstały po chemioterapii, w znacznym stopniu zależą od IAP w dalszym przeżyciu. Związki będące antagonistami IAP selektywnie niszczyły takie komórki w badaniu, ponownie aktywując w nich program samozniszczenia za pośrednictwem receptorów śmierci.

Profesor Martin oświadczył, że neutralizacja IAP po zastosowaniu chemioterapii może potencjalnie osłabić ochronę guzów, zapobiec ich przejściu w stan senescencji i zniszczyć więcej komórek nowotworowych.

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