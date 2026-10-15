Od początku 2026 roku w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano 1715 przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu, a 130 osób zmarło. To rekordowy poziom rozprzestrzeniania się infekcji, która jest przenoszona głównie przez ukąszenia komarów — podaje Politico, powołując się na Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Najwięcej przypadków w południowej Europie

Najbardziej wirusem Zachodniego Nilu dotknięte zostały Grecja, Włochy i Francja. Jednocześnie organy ochrony zdrowia odnotowują rozprzestrzenianie się wirusa na północ Europy.

W Niderlandach w tym roku zarejestrowano 59 przypadków zakażeń u ludzi, a w Belgii — 15. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oświadczyło, że wykrycie wirusa wśród ludzi i zwierząt w tych dwóch krajach wskazuje na jego coraz dalszą cyrkulację na północy. Instytucja oczekuje, że trend ten będzie utrzymywał się w kolejnych latach.

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Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia

U około 80% zakażonych wirus Zachodniego Nilu nie powoduje objawów. Może jednak wywołać gorączkę, a w ciężkich przypadkach — choroby neurologiczne i śmierć.

ECDC zaleca mieszkańcom i odwiedzającym obszary, na których krąży wirus, stosowanie repelentów, noszenie wieczorem i w nocy luźnej, długiej odzieży, a także, w miarę możliwości, używanie moskitier, siatek w oknach lub klimatyzacji.

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