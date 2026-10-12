W Finlandii od pojawienia się objawów do rozpoczęcia leczenia raka płuc mija średnio 155 dni. To dłużej niż w Szwecji, gdzie analogiczny wskaźnik wynosi 107 dni, oraz w Danii — 67 dni, informuje YLE News, powołując się na nieopublikowane wyniki badania.

Opóźnienia na różnych etapach

Badanie, koordynowane przez profesor onkologii Uniwersytetu Wschodniej Finlandii Outi Kuitunen, obejmuje leczenie raka płuc w Kuopio, Tampere, Turku i Rovaniemi. Ponad 50 dni ze średniego okresu przypada na pacjenta, 41 dni — na podstawową opiekę zdrowotną, a kolejne 58 dni — na specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Według Kuitunen opóźnienia mogą wynikać z trudności z umówieniem wizyty, nierozpoznanych objawów lub błędów diagnostycznych na poziomie podstawowej opieki. W specjalistycznej opiece zdrowotnej czas wydłuża oczekiwanie na badania obrazowe, opisy i pobranie próbek. Jej zdaniem sytuację mogłyby poprawić szkolenia lekarzy podstawowej opieki, szybszy dostęp do badań oraz odrębna przyspieszona ścieżka dla osób z podejrzeniem raka.

Brak krajowego rejestru

W przeciwieństwie do innych krajów nordyckich Finlandia nie ma ogólnokrajowego rejestru jakości opieki onkologicznej, który gromadziłby dane szpitali o wynikach leczenia i pomagał wykrywać opóźnienia oraz różnice w świadczeniu opieki. Jednocześnie finansowanie jego rozwoju w budżecie państwa na przyszły rok zmniejszono o 400 tys. euro.

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Finlandia przyjęła pierwszą krajową strategię onkologiczną w listopadzie 2025 roku. Mapa drogowa, przygotowana przez onkologów i Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, szacuje potrzebne finansowanie jej wdrożenia na 140 mln euro. Ministerstwo zaznaczyło, że przyznanie środków będzie zależało od decyzji politycznych.

Przykłady pacjentek

YLE News przytacza również przypadek Heidi Rintahakki, u której w wieku 39 lat zdiagnozowano agresywną formę potrójnie ujemnego raka piersi. Jej leczenie farmakologiczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach rozpoczęto sześć tygodni po pierwszych objawach; w tym czasie guz urósł z trzech do ośmiu centymetrów.

Inna pacjentka, 32-letnia Julia, początkowo otrzymała diagnozę łagodnych zmian w piersiach. Osiem miesięcy później wykryto u niej raka, który znacznie urósł i rozprzestrzenił się na węzły chłonne pachy. Päivi Auvinen, główna lekarka Centrum Onkologicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio, zaznaczyła, że rak piersi u młodszych kobiet występuje rzadziej, a gęsta tkanka piersi może utrudniać wykrywanie guzów.

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