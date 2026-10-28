Badanie Uniwersytetu Wschodniej Finlandii wykazało, że większe spożycie białka zwierzęcego wiązało się z niższym poziomem całkowitego testosteronu we krwi, a białka roślinnego — z wyższym. O wynikach opublikowanych w International Journal of Food Sciences and Nutrition informuje News-Medical.

Dane ponad 2,5 tysiąca mężczyzn

Autorzy wykorzystali dane z długoterminowego badania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w Kuopio. Do analizy włączono 2546 mężczyzn w wieku od 42 do 60 lat, mieszkających we wschodniej Finlandii. Ich dietę oceniano na podstawie czterodniowych dzienniczków żywieniowych prowadzonych w latach 1984–1989, a w próbkach krwi określano stężenie całkowitego testosteronu oraz globuliny wiążącej hormony płciowe — SHBG.

Uczestników podzielono na cztery grupy według poziomu spożycia białka. U mężczyzn z największym spożyciem białka zwierzęcego stężenie całkowitego testosteronu było średnio o 1,2 nmol/l niższe niż w grupie z najmniejszym spożyciem. Natomiast w grupie z największym spożyciem białka roślinnego wskaźnik był średnio o 1,1 nmol/l wyższy.

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Poszczególne źródła białka

Podobne zależności badacze odnotowali także dla stężenia SHBG, które wpływa na ogólny poziom testosteronu we krwi. Wyższy poziom spożycia białka mlecznego wiązał się z niższymi wartościami całkowitego testosteronu i SHBG. Białko pochodzące z mięsa było powiązane ze spadkiem SHBG, ale nie z poziomem całkowitego testosteronu.

Jednocześnie większe spożycie białka roślinnego z warzyw i innych źródeł, poza produktami zbożowymi, wiązało się z wyższym stężeniem całkowitego testosteronu. W analizie uwzględniono wiek, wskaźnik masy ciała, a także szereg czynników żywieniowych, behawioralnych i związanych ze zdrowiem.

Ograniczenia badania

Naukowcy podkreślili, że odnotowane różnice były istotne statystycznie, ale stosunkowo niewielkie. Badanie miało charakter przekrojowy, dlatego nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego ani określić, czy różne źródła białka bezpośrednio wpływają na produkcję testosteronu i jego działanie w organizmie.

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