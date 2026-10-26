W kilku regionach Finlandii zmieniono harmonogramy szczepień przeciw grypie z powodu problemów z dostawami szczepionek. Kraj otrzymał już około 1 mln dawek, a kolejnych 800 tys. dawek jest oczekiwanych, informuje YLE News.

Opóźnienia w kilku regionach

O zmianie harmonogramów szczepień z powodu problemów z dostawami poinformowano między innymi w Kymenlaakso, Satakuncie i Ostrobotni. Według Mii Kontio, dyrektorki ds. rozwoju w fińskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Dobrobytu THL, problem dotknął całą Europę oraz niektóre inne części świata.

Tegoroczna sytuacja jest nietypowa, ponieważ zmieniono wszystkie trzy składniki szczepionki, co opóźniło produkcję. Światowa Organizacja Zdrowia również określiła skład szczepionki później niż zwykle. THL zaznaczył, że wirusy grypy znacznie zmieniły się w porównaniu z poprzednim sezonem, dlatego skład szczepionek jest aktualizowany w celu ochrony przed szczepami obecnie krążącymi.

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Wszystkie dawki są oczekiwane do końca roku

Kontio oświadczyła, że wszystkie 1,8 mln dawek zamówionych dla Finlandii powinno dotrzeć do końca roku. Według niej sytuacja w kraju jest lepsza niż w wielu innych państwach europejskich: Finlandia otrzymała już ponad połowę zamówionych szczepionek, podczas gdy w niektórych krajach pierwsze szczepienia rozpoczną się dopiero pod koniec listopada.

Kontio zaznaczyła, że szczepienia nadal będzie można wykonać w listopadzie lub przed Bożym Narodzeniem, ponieważ szczyt zachorowań na grypę zwykle przypada na okres po Nowym Roku. Po nadejściu nowych partii szczepionki będą oferowane osobom w wieku od 65 lat, dzieciom poniżej siódmego roku życia, kobietom w ciąży oraz osobom, których stan zdrowia zalicza je do grup ryzyka.

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