Dwie osoby zmarły na wirusa Zachodniego Nilu we Flandrii — RMF24

We Flandrii na północy Belgii potwierdzono 14 przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu. Regionalny departament zdrowia poinformował o śmierci dwóch zakażonych osób, które należały do grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.

Wirus krąży w regionie od kilku miesięcy

Według RMF24, służby sanitarne uważają, że wirus krąży lokalnie we Flandrii już od kilku miesięcy. Rzeczywista liczba zakażonych może być wyższa niż oficjalnie potwierdzona, ponieważ większość zakażeń przebiega łagodnie lub bezobjawowo. Poważne powikłania zdrowotne występują jedynie u około 1% zakażonych.

Największe ryzyko ciężkiego przebiegu mają osoby starsze oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym. Zakażenie może powodować powikłania neurologiczne, w tym zapalenie mózgu lub opon mózgowych.

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Władze apelują o ochronę przed komarami

Wirus Zachodniego Nilu jest przenoszony głównie przez zakażone komary. Sezon ich aktywności we Flandrii zwykle trwa do końca października, dlatego władze regionalne zaapelowały do mieszkańców o stosowanie repelentów, noszenie odzieży zakrywającej ciało i unikanie miejsc rozmnażania się komarów.

Objawy mogą pojawić się od jednego do sześciu dni po ukąszeniu komara. Nie ma swoistej terapii tej infekcji: pomoc medyczna jest ukierunkowana przede wszystkim na łagodzenie objawów, w tym obniżanie gorączki i zmniejszanie bólu. Nie ma również szczepionki przeciw tej chorobie.

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