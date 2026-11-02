Naukowcy przeanalizowali 97 próbek żywności dla niemowląt, zakupionych w 2024 roku w francuskich supermarketach, i stwierdzili, że poziomy regulowanych pierwiastków toksycznych były zgodne z maksymalnymi normami Unii Europejskiej. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Food Additives & Contaminants: Part B informuje News-Medical.

Naukowcy określili stężenia 28 makro- i mikroelementów w przecierach owocowych, daniach warzywnych, daniach z warzyw i mięsa, warzyw i ryb, a także w kaszkach dla niemowląt. Próba obejmowała 42 przeciery owocowe, 16 dań warzywnych, po 18 dań z mięsem i rybami oraz trzy próbki kaszek.

Dania rybne i kaszki różniły się składem

Potas był najpowszechniejszym makroelementem w badanych produktach. We wszystkich próbkach wykryto również żelazo, cynk, miedź i mangan. Kaszki dla niemowląt zawierały więcej żelaza, cynku, wapnia i manganu, co autorzy wiążą ze wzbogacaniem tych produktów.

Kadm wykryto w 78% próbek, arsen w 48%, nikiel w 47%, a ołów w 44%. Poziomy kadmu, ołowiu i niklu były ogólnie niskie. Jednocześnie w daniach z warzywami i rybami stężenie arsenu całkowitego było wyższe: mediana wyniosła 0,0663 mg/kg, a wartość maksymalna — 0,875 mg/kg.

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Nie każdy arsen ma takie samo znaczenie

W pięciu próbkach o najwyższej całkowitej zawartości arsenu stężenie arsenu nieorganicznego nie przekraczało 0,003 mg/kg i było znacznie niższe od europejskiego limitu dla żywności dla niemowląt. Udział formy nieorganicznej stanowił mniej niż 1% arsenu całkowitego. Badacze zauważyli, że ocena potencjalnego ryzyka wyłącznie na podstawie całkowitego stężenia arsenu w produktach rybnych może istotnie zawyżać udział mający znaczenie toksykologiczne.

W szklanych słoikach z metalowymi zakrętkami odnotowano również wyższy poziom cyny, co może wskazywać na wpływ materiałów opakowaniowych. Autorzy osobno zaznaczyli, że modelowane scenariusze spożycia wskazały na możliwy udział gotowej żywności dla niemowląt w pobraniu aluminium oraz, w mniejszym stopniu, niklu. Jednocześnie obliczenia te miały charakter ilustracyjny, a nie stanowiły pełnej oceny narażenia pokarmowego.

Ograniczeniem pracy była niewielka liczba badanych kaszek oraz oznaczenie arsenu nieorganicznego tylko w pięciu wybranych próbkach. Autorzy uważają, że konieczne są dalsze badania na większej próbie oraz stałe monitorowanie zanieczyszczeń chemicznych w żywności dla niemowląt.

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