We Włoszech, podczas dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą w Mediolanie, przedstawiono wstępne wyniki badania, które powiązało najwyższe spożycie Neu5Gc ze źródeł mięsnych z o 63% wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Jak informuje ScienceDaily, taki związek zaobserwowano przy porównaniu uczestników z najwyższym i najniższym szacowanym spożyciem tej substancji.

Analiza danych prawie 90 tysięcy osób

Naukowcy przeanalizowali dane 89 953 dorosłych uczestników francuskiego badania obserwacyjnego NutriNet-Santé. Na początku obserwacji średni wiek uczestników wynosił 42 lata, 79% stanowiły kobiety; nikt nie miał cukrzycy typu 2 ani nowotworu. Uczestnicy wypełnili po trzy 24-godzinne dzienniczki żywieniowe, na podstawie których badacze oszacowali spożycie Neu5Gc z dietą.

Mediana okresu obserwacji wyniosła 7,2 roku, w którym odnotowano 966 nowych przypadków cukrzycy typu 2. W porównaniu z grupą o najniższym spożyciu Neu5Gc ryzyko było wyższe o 41% w czwartym kwintylu i o 63% w piątym. W obliczeniach uwzględniono wiek, płeć, aktywność fizyczną, jakość diety, palenie tytoniu i istniejące choroby.

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Możliwy związek ze stanem zapalnym

Neu5Gc, czyli kwas N-glikoliloneuraminowy, występuje najobficiej w wołowinie i baraninie, a w mniejszych ilościach w produktach mlecznych. Organizm człowieka nie wytwarza tej cząsteczki z powodu dawnej mutacji genu CMAH, może ona jednak przedostawać się do tkanek wraz z pożywieniem. Badacze przypuszczają, że układ odpornościowy może rozpoznawać Neu5Gc jako obcą substancję i wywoływać długotrwałą reakcję zapalną.

Jednocześnie badanie nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Po dodatkowym uwzględnieniu całkowitego spożycia czerwonego mięsa związek między Neu5Gc a cukrzycą osłabł i utracił istotność statystyczną. Oznacza to, że badacze nie mogą jeszcze określić, czy za wyższe ryzyko odpowiada samo Neu5Gc, inne składniki czerwonego mięsa czy ich łączne działanie.

Spożycia Neu5Gc z produktów mlecznych nie powiązano z wyższym ryzykiem cukrzycy. Autorzy zaznaczają, że wyniki są wstępne i wymagają dalszych badań, w tym pomiaru przeciwciał przeciwko Neu5Gc w dużych grupach ludzi.

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