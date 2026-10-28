W Japonii praca na nocne zmiany w czasie ciąży była związana z wyższym ryzykiem nieprawidłowości wykrywanych w badaniach przesiewowych neurorozwoju dzieci w wieku czterech lat. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Occupational & Environmental Medicine.

Dane ponad 31 tysięcy uczestniczek

Naukowcy wykorzystali dane z japońskiego badania Japan Environment and Children’s Study, do którego między styczniem 2011 a marcem 2014 roku włączono około 100 tysięcy kobiet w ciąży. Do analizy wybrano 31 528 kobiet, które pracowały w pierwszym trymestrze i wypełniły kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka, gdy ukończyło ono cztery lata.

Uczestniczki podzielono na trzy grupy: 27 655 nie zgłaszało nocnych zmian w żadnej z obu ankiet; 1 779 pracowało w nocy podczas pierwszego badania ankietowego, ale zaprzestało tego przed drugim; kolejne 2 084 zgłosiły pracę nocną w obu ankietach.

Rozwój dzieci oceniano za pomocą japońskiej wersji kwestionariusza Ages and Stages Questionnaire, Third Edition. Obejmuje on komunikację, motorykę dużą i małą, rozwiązywanie problemów oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Do grupy wysokiego ryzyka nieprawidłowości w co najmniej jednym z tych obszarów na podstawie wyników badań przesiewowych zaliczono 4 189 dzieci, czyli nieco ponad 13%.

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Jakie związki stwierdzono

U dzieci kobiet, które zaprzestały pracy na nocne zmiany, ryzyko nieprawidłowości było o 24% wyższe wyłącznie w obszarze motoryki małej niż u dzieci matek niepracujących w nocy. Jeśli uczestniczki zgłaszały nocne zmiany w obu ankietach, ryzyko było wyższe w trzech obszarach: o 29% w przypadku umiejętności komunikacyjnych, o 34% w przypadku motoryki małej oraz o 31% w przypadku funkcjonowania osobistego i społecznego.

Najbardziej trwały związek badacze odnotowali właśnie w odniesieniu do motoryki małej: utrzymywał się zarówno u osób, które kontynuowały pracę nocną, jak i u tych, które ją zakończyły. Autorzy przypuszczają, że stan zapalny związany z ciągłą pracą nocną może wpływać na szlaki nerwowe zaangażowane w motorykę małą.

Rola długości snu

Oddzielna analiza eksploracyjna wykazała, że związek między harmonogramem nocnych zmian a wskaźnikami rozwoju dzieci różnił się w zależności od długości snu matki. Nocny sen trwający dziesięć godzin lub więcej w czasie ciąży wiązał się z o 80% wyższym ryzykiem nieprawidłowości w którymkolwiek z pięciu obszarów w porównaniu ze snem trwającym od sześciu do dziewięciu godzin.

Jednocześnie to badanie obserwacyjne nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Autorzy nie uwzględnili między innymi systemów rotacji zmian, chronotypu uczestniczek, obciążenia pracą, ekspozycji na światło ani momentu zaprzestania pracy nocnej. Długi sen może również być oznaką zmęczenia, subklinicznej depresji, stanu zapalnego lub anemii, a nie samodzielnym szkodliwym czynnikiem.

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