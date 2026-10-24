Japońskie badanie prospektywne z udziałem 86 009 kobiet wykazało związek między większym spożyciem ryb przed ciążą i w jej trakcie a niższym prawdopodobieństwem niektórych nadciśnieniowych zaburzeń ciąży, w tym nadciśnienia ciążowego i stanu przedrzucawkowego. Informuje o tym News-Medical.

Naukowcy wykorzystali dane z Japan Environment and Children’s Study (JECS). Oceniali spożycie ryb, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w ciągu roku przed ciążą oraz w środkowym i późnym okresie ciąży. Uczestniczki podzielono na pięć grup w zależności od poziomu spożycia ryb i tych kwasów tłuszczowych.

Wyniki badania

Wśród wszystkich uczestniczek kobiety z najwyższym poziomem spożycia ryb przed ciążą miały o 34% niższe prawdopodobieństwo wczesnych nadciśnieniowych zaburzeń ciąży w porównaniu z grupą o najniższym spożyciu. Skorygowany iloraz szans wyniósł 0,66.

Najwyraźniejszy związek odnotowano wśród kobiet, które zaszły w ciążę po raz pierwszy: w grupie o najwyższym spożyciu ryb przed ciążą prawdopodobieństwo wczesnych zaburzeń było o 43% niższe, a skorygowany iloraz szans wyniósł 0,57. Jednocześnie wśród kobiet, które wcześniej rodziły, nie stwierdzono statystycznie istotnego związku.

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W czasie ciąży uczestniczki z czwartego kwintyla pod względem spożycia ryb miały o 14% niższe prawdopodobieństwo nadciśnieniowych zaburzeń ogółem niż kobiety o najniższym spożyciu. W przypadku kobiet w pierwszej ciąży wyższe spożycie ryb wiązało się również z obniżeniem prawdopodobieństwa późnych nadciśnieniowych zaburzeń o 21%.

Ograniczenia wniosków

Związek między całkowitym spożyciem omega-3 a nadciśnieniowymi zaburzeniami był słabszy i mniej spójny. Zdaniem autorów oznacza to, że wyników nie można wyjaśnić wyłącznie całkowitą ilością omega-3 w diecie.

Badanie ma charakter obserwacyjny: dieta uczestniczek nie była kontrolowana, dlatego uzyskane dane nie dowodzą, że samo spożywanie ryb zapobiega nadciśnieniowym zaburzeniom ciąży. Autorzy zaznaczyli, że do ustalenia możliwego związku przyczynowego potrzebne są dalsze badania z kontrolowanym spożyciem ryb. Pracę opublikowano 8 września 2026 roku w czasopiśmie European Journal of Nutrition.

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