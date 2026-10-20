Zespół z Biomedical Engineering Center przy Kansai Medical University w Japonii zaprezentował metodę rozróżniania 20 wariantów i subwariantów SARS-CoV-2 na podstawie widm Ramana wyizolowanego RNA. Jak podaje News-Medical, badacze pod kierownictwem profesora Giuseppe Pezzottiego zaproponowali opisywanie takich odcisków spektralnych jako „ramanowskie kody kreskowe”.

Odcisk struktury RNA

Na potrzeby badania naukowcy wyizolowali RNA z 20 szczepów koronawirusa: pierwotnego japońskiego izolatu, wariantów Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Theta i Mu, a także 12 subwariantów Omikronu. Spektroskopia Ramana rejestruje drgania molekularne składników RNA — jego szkieletu, pierścieni rybozy, grup fosforanowych i zasad azotowych.

Chociaż analizowane szczepy miały bardzo podobne proporcje czterech zasad RNA według danych sekwencji genomowych, ich widma ujawniły odtwarzalne różnice. Badacze powiązali poszczególne sygnały spektralne z cechami struktury drugorzędowej RNA: konformacją szkieletu, tworzeniem spinki do włosów, długością łodyg i środowiskiem sparowanych zasad.

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Potencjalne uzupełnienie sekwencjonowania

Autorzy zakodowali charakterystyczne cechy widm w ramanowskie kody kreskowe. Według ich danych podejście to umożliwiło wyraźne rozdzielenie wszystkich 20 badanych szczepów, podczas gdy analiza głównych składowych wykazała ograniczoną zdolność do takiego rozróżnienia.

Naukowcy nazwali zaproponowaną zasadę krokiem w kierunku określenia „ramanowskiego genomu” — spektroskopowego profilu RNA, który odzwierciedla jego architekturę molekularną, a nie tylko sekwencję nukleotydową. Ich zdaniem metoda może w przyszłości uzupełniać pełne sekwencjonowanie RNA podczas szybkiego przesiewu nowych wariantów wirusów. Wyniki opublikowano online 30 września 2026 roku w czasopiśmie Advanced Science.

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