Naukowcy z Uniwersytetu Juntendo w Japonii opracowali model uczenia maszynowego do prognozowania utraty niezależności funkcjonalnej u starszych osób z niewydolnością serca po wypisie ze szpitala. Ma on określać, czy pacjent zachowa samodzielność, doświadczy pogorszenia funkcjonalnego czy umrze w ciągu roku od wypisu.

Jak informuje News-Medical, zespół kierowany przez adiunkta Kanjiego Yamadę z Katedry Fizjoterapii przeanalizował dane 6382 pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Wszyscy byli hospitalizowani z powodu niewydolności serca, otrzymywali fizjoterapię i przed hospitalizacją byli samodzielni w codziennych czynnościach.

Jakie wskaźniki uwzględniał model

Do uczenia modelu XGBoost wykorzystano 77 potencjalnych wskaźników. Wśród nich znalazły się maksymalna prędkość chodzenia, wyniki Short Physical Performance Battery, siła uścisku dłoni, indeks Barthela oraz ocena kruchości organizmu przed hospitalizacją według Kihon Checklist.

Naukowcy sprawdzili również skrócony model z dziesięcioma kluczowymi wskaźnikami i porównali go z oceną opartą na Kihon Checklist. Według autorów model uczenia maszynowego dokładniej prognozował wyniki niż zmodyfikowany i pełny wynik tego kwestionariusza. Najważniejszymi czynnikami były prędkość chodzenia, ocena kruchości przed hospitalizacją, indeks Barthela w chwili wypisu oraz wskaźniki Short Physical Performance Battery. Ich znaczenie prognostyczne było większe niż niektórych parametrów kardiologicznych, w tym frakcji wyrzutowej.

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Wyniki po roku od wypisu

Rok po wypisie pogorszenie funkcjonalne odnotowano u 2076 uczestników, 928 pacjentów zmarło, a 3378 zachowało niezależność funkcjonalną. Model wyodrębnił również cztery grupy ryzyka na podstawie kombinacji prognozowanego prawdopodobieństwa pogorszenia funkcjonalnego i śmierci.

W szczególności do grupy o niskim ryzyku śmierci, ale wysokim ryzyku utraty samodzielności, zakwalifikowano 1732 pacjentów. Wśród nich pogorszenie funkcjonalne wystąpiło u 57%, choć prawdopodobieństwo przeżycia przez rok wynosiło 89%.

Autorzy opracowali prototyp aplikacji internetowej, która ocenia indywidualne ryzyko w chwili wypisu i modeluje wpływ zmian wskaźników fizycznych, w tym prędkości chodzenia. Jednocześnie potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy decyzje oparte na modelu poprawiają wyniki leczenia.

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