W Kanadzie nowy raport oszacował średnią roczną liczbę zgonów związanych z dymem z pożarów lasów na około 4 tysiące w czteroletnim okresie poprzedzającym 2025 rok. To o 275% więcej niż średnia w latach 2003–2012, gdy wynosiła ona 1050 zgonów rocznie, informuje Anadolu Agency, powołując się na raport.

Szacunek liczby zgonów

W publikacji podano, że raport opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie medycznym The Lancelot. Współautor raportu Ian Hamilton z George Institute for Global Health przy Imperial College London powiedział CBC News, że dla pojedynczej osoby dym z pożarów nie zawsze jest bezpośrednim czynnikiem śmierci. Jednocześnie, jak stwierdził, w skali populacji w okresach zadymienia odnotowuje się więcej zgonów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko podczas upałów

W materiale zaznaczono również, że w gorące dni zagrożenia dla zdrowia związane z dymem z pożarów lasów rosną nawet podczas energicznego marszu. Przewodnicząca Global Climate and Health Alliance, dr Courtney Howard, ostrzegła, że młodzi ludzie, zwłaszcza sportowcy, mogą kontynuować aktywność fizyczną mimo upału i wyczerpania cieplnego, co może prowadzić do śmierci.

Według Howard bez ograniczenia emisji gazów cieplarnianych sytuacja będzie pogarszać się z każdym rokiem. W raporcie wskazano również, że 80% gorących dni powiązano z wpływem paliw kopalnych na klimat.

Czytaj nas na