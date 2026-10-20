Badanie z udziałem 8783 dorosłych w Kanadzie wykazało związek między większym spożyciem żywności ultraprzetworzonej a oznakami uszkodzenia naczyń mózgu w badaniu MRI. Uczestnicy mieli od 35 do 69 lat i nie mieli rozpoznanych chorób układu sercowo-naczyniowego, podaje ScienceAlert.

Naukowcy przeanalizowali kwestionariusze dotyczące diety, badania MRI mózgu, wskaźniki tkanki tłuszczowej oraz wyniki testów poznawczych. Produkty zgłaszane przez uczestników sklasyfikowano według stopnia przetworzenia; badana kategoria obejmowała wiele produktów wytwarzanych przemysłowo.

Co pokazały badania MRI

Wśród osób o najwyższym spożyciu takich produktów oznaki uszkodzenia naczyń mózgu w badaniu MRI wykryto u około jednego na dziewięciu uczestników. W grupie o najniższym spożyciu wskaźnik ten wynosił około jeden przypadek na 12 osób.

Badacze oceniali dwa rodzaje zmian: obszary o podwyższonym sygnale w istocie białej mózgu, która zapewnia przekazywanie sygnałów między jego częściami, a także strefy uszkodzenia tkanek spowodowanego zaburzeniami ukrwienia. Takie zmiany mogą być widoczne w MRI nawet bez wyraźnych objawów.

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Związek utrzymał się w głównej analizie po uwzględnieniu wieku, palenia tytoniu, aktywności fizycznej, dochodów, wykształcenia, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Dodatkowe uwzględnienie całkowitej objętości tkanki tłuszczowej i tłuszczu trzewnego nie zmieniło istotnie wyników.

Ograniczenia badania

Jednocześnie wyższe spożycie żywności ultraprzetworzonej nie wykazało trwałego związku z wynikami testów pamięci i myślenia. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że MRI może rejestrować zmiany w tkankach wcześniej, niż wpływają one na wskaźniki poznawcze.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące diety, MRI i funkcji poznawczych zebrano podczas jednej wizyty, dlatego nie można ustalić, czy nawyki żywieniowe poprzedzały zmiany w mózgu. Ponadto, gdy spożycie żywności ultraprzetworzonej obliczano jako udział w całkowitej kaloryczności diety lub we wszystkich porcjach żywności, związek statystyczny słabł i w większości tracił istotność.

Pracę opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open. Aby sprawdzić, czy ograniczenie spożycia żywności ultraprzetworzonej może zmienić takie wskaźniki, potrzebne są długotrwałe obserwacje i badania obejmujące zmianę diety uczestników.

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