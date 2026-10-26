W australijskiej Canberze Canberra Health Services usunęła córkę Liz Allen z kolejki do dziecięcej kliniki alergologicznej po niemal trzech latach oczekiwania. W liście do rodziny poinformowano, że stan dziecka nie spełnia już zaktualizowanych kryteriów wizyty u specjalisty, a skierowanie zostało zamknięte, informuje ABC News.

Według Allen, gdy jej córka miała siedem lat, doznała reakcji anafilaktycznej podczas obierania krewetek przed kolacją bożonarodzeniową. Później dziecko miało reakcje także na inne niezidentyfikowane alergeny, a niektóre przypadki wymagały zgłoszenia się na oddział ratunkowy. Do kliniki została skierowana w styczniu 2024 roku.

Zaktualizowane kryteria

W liście Canberra Health Services wskazała, że na listach oczekujących na opiekę ambulatoryjną znajduje się ponad 65 tys. osób. Niektórzy pacjenci czekają na wizytę w centrum alergologicznym ponad sześć lat. Służba poinformowała, że jej klinicyści przeanalizowali i zaktualizowali kryteria kwalifikacji pacjentów.

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Allen powiedziała, że przed otrzymaniem listu nie dostała od służby żadnych zapytań dotyczących aktualnego stanu zdrowia córki. Według niej nowe reakcje alergiczne pojawiają się mniej więcej raz na pół roku. Zaznaczyła również, że lekarz, który skierował dziecko do kliniki, przeszedł już na emeryturę.

Stanowiska służby zdrowia i opozycji

Dyrektorka operacyjna Canberra Health Services Alison Derritt poinformowała, że służba analizuje ponad 40 list oczekujących na specjalistyczne usługi ambulatoryjne. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami dziecięca służba alergologiczna przyjmuje przede wszystkim pacjentów poniżej 16. roku życia z ciężkimi i złożonymi alergiami pokarmowymi, głównie z anafilaksją w wywiadzie.

Derritt oświadczyła, że rodziny mogą skontaktować się ze służbą, jeśli uważają, że medycy nie uwzględnili ważnych informacji. Według niej części pacjentów usuniętych z kolejek mogą zostać polecone prywatne kliniki lub inne lokalne placówki medyczne. Lider opozycji Australijskiego Terytorium Stołecznego Mark Parton skrytykował procedurę i oświadczył, że wniesie do Zgromadzenia Ustawodawczego wniosek z żądaniem zachowania pierwotnych list oczekujących.

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