Usługa badania narkotyków CanTEST w Canberze w Australii po raz pierwszy wykryła medetomidynę — środek uspokajający stosowany w weterynarii — w tabletce przyniesionej do analizy. Osoba, która zwróciła się do serwisu, uważała, że zielona prostokątna tabletka, przypominająca Xanax, zawiera benzodiazepinę lub MDMA.

Ryzyko przedawkowania

Jak podaje ABC News, pełniąca obowiązki dyrektorki generalnej Directions Health Services Stephanie Stevens oświadczyła, że medetomidyna jest niebezpieczna ze względu na silne działanie uspokajające, ryzyko przedawkowania oraz wpływ na organizm. Jak zaznaczyła, substancja może niebezpiecznie obniżać ciśnienie krwi, a jej działanie może być długotrwałe i nieprzewidywalne.

Stevens zaznaczyła również, że nalokson nie może odwrócić działania medetomidyny, ponieważ antidotum to stosuje się wyłącznie w przypadkach przedawkowania opioidów. CanTEST ostrzegł, że łączenie medetomidyny z alkoholem lub innymi substancjami znacząco zwiększa ryzyko przedawkowania.

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Podrobione benzodiazepiny

Według Stevens Victorian Pill Service również wykrył w tym roku medetomidynę w podrobionych tabletkach benzodiazepin. W ostatnich latach substancję coraz częściej znajdowano na nieuregulowanych rynkach narkotykowych w Ameryce Północnej i niektórych częściach Europy.

W ubiegłym roku władze Australijskiego Terytorium Stołecznego ostrzegały przed innymi tabletkami sprzedawanymi jako Xanax, które zawierały nową benzodiazepinę i silny syntetyczny opioid. Stevens powiedziała, że badanie substancji umożliwia wykrywanie innych potencjalnie niebezpiecznych substancji, zanim ich obecność stanie się znana z raportów toksykologicznych po przedawkowaniu lub innej niepożądanej reakcji.

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