W Canberze w Australii, podczas corocznej ceremonii upamiętniającej osoby, które zmarły w wyniku używania nielegalnych narkotyków, lekarze i aktywiści wezwali do traktowania uzależnienia przede wszystkim jako problemu zdrowotnego, a nie kryminalnego. Jak informuje ABC News Australia, uczestnicy wydarzenia podkreślili, że stygmatyzacja nadal stanowi istotną barierę w szukaniu pomocy.

Ceremonia odbywa się już od 31 lat. W tym roku zgromadziły się na niej rodziny, przyjaciele oraz przedstawiciele organizacji wspierających osoby używające narkotyków.

Historia Hayley Shaw

Hayley Shaw opowiedziała, że w wieku 14 lat omal nie zmarła z powodu przedawkowania, ale uratował ją przyjaciel o imieniu Daniel. Według niej zaczęła używać heroiny wraz z ojcem w Ainslie Village, gdy miała 14 lat.

Dwa lata po tym, jak Daniel uratował jej życie, zdiagnozowano u niego raka. W tym samym czasie przechodził program detoksykacji z zastosowaniem metadonu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Shaw uważa, że Daniel nie otrzymał odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, gdy jego stan się pogorszył, dlatego próbował samodzielnie radzić sobie z bólem. Dwanaście miesięcy po postawieniu diagnozy zmarł z powodu przedawkowania w wieku 29 lat. Według Shaw raport toksykologiczny wykazał w jego organizmie sześć różnych substancji narkotycznych, jednak nie odzwierciedlał jego choroby nowotworowej, bólu ani barier, z jakimi ludzie mogą się spotkać podczas zwracania się do systemu opieki zdrowotnej.

Stygmatyzacja i dostęp do leczenia

Lekarz rodzinny Ben Harkness z Directions Health Service oświadczył, że osoby używające narkotyków często nie zgłaszają się do zwykłych placówek medycznych z powodu wcześniejszych negatywnych doświadczeń, obawy przed osądzaniem, dyskryminacją i stygmatyzacją.

W 2023 roku Australijskie Terytorium Stołeczne stało się pierwszą jurysdykcją w Australii, która zdekryminalizowała niewielkie ilości szeregu nielegalnych narkotyków, w tym kokainy, heroiny, metamfetaminy i MDMA. Według Narodowego Centrum Badań nad Narkotykami i Alkoholem wskaźnik zgonów spowodowanych narkotykami na tym terytorium spadł z 12 na 100 tysięcy mieszkańców w 2020 roku do 5,6 na 100 tysięcy w 2024 roku. Wówczas odnotowano 28 takich zgonów.

Dyrektor wykonawczy Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, Chris Gough, oświadczył, że usługa testowania narkotyków CanTEST oraz zmiany legislacyjne już przyniosły rezultaty, jednak podejście polegające na wsparciu zamiast karaniu wciąż musi zostać w pełni utrwalone w społeczeństwie. W obliczu szeregu zgonów związanych z narkotykami w ostatnich miesiącach na Australijskim Terytorium Stołecznym przypomniano również o potrzebie posiadania naloksonu — sprayu do nosa, który może szybko przeciwdziałać skutkom przedawkowania.

Czytaj nas na