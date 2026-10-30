Naukowcy ze Szkoły i Szpitala Stomatologii Uniwersytetu Pekińskiego w Chinach opisali molekularną oś RUNX2–LncRNA-ROD–QKI, która w doświadczeniach na komórkach i modelach mysich regulowała tworzenie osteoklastów, resorpcję tkanki kostnej i wyrzynanie zębów. Wyniki badania opublikowano 28 września 2026 roku w International Journal of Oral Science, informuje News-Medical.

Związek z zaburzeniami wyrzynania zębów

Mutacje lub niedobór RUNX2 są związane z dziedzicznym zaburzeniem szkieletowym CCD. Charakteryzuje się ono opóźnionym wyrzynaniem zębów stałych, zębami nadliczbowymi i wadami obojczyków. W próbce pacjentki z mutacją RUNX2 badacze stwierdzili większą gęstość kości wyrostka zębodołowego i nie odnotowali osteoklastów dodatnich dla markera TRAP.

Myszy z jedną funkcjonalną kopią genu Runx2 miały zmiany szkieletowe podobne do CCD, opóźnione wyrzynanie pierwszych dolnych trzonowców oraz mniejszą liczbę osteoklastów TRAP-dodatnich. Utrata RUNX2 w hodowlach komórkowych również zmniejszała ekspresję markerów osteoklastów, liczbę komórek TRAP-dodatnich oraz zdolność do tworzenia obszarów resorpcji.

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Rola niekodującego RNA

Za pomocą sekwencjonowania RNA zespół zidentyfikował LncRNA-ROD — transkrypt o długości 1147 par zasad z trzema eksonami, wzbogacony w tkance kostnej. Eksperymenty potwierdziły, że RUNX2 bezpośrednio aktywuje to niekodujące RNA. Podwyższenie poziomu LncRNA-ROD przywracało zaburzone tworzenie osteoklastów w komórkach uzyskanych od myszy z niedoborem Runx2.

Autorzy ustalili, że LncRNA-ROD wiąże się z białkiem QKI, które sprzyja niszczeniu informacyjnego RNA Csf1r. Zatrzymując formy QKI w jądrze i cytoplazmie, LncRNA-ROD stabilizuje Csf1r i zwiększa poziom białka CSF1R. Jednocześnie naukowcy podkreślili, że badanie nie dowodzi możliwości usunięcia defektów wyrzynania zębów poprzez odtworzenie tej osi: wymaga to modeli ze specyficznym oddziaływaniem na osteoklasty oraz lokalnych eksperymentów w kości wyrostka zębodołowego.

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