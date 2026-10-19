Naukowcy w Szanghaju w Chinach przeanalizowali próbki osocza krwi 18 476 osób w wieku od roku do 96 lat i opracowali dwa wskaźniki starzenia metabolomicznego. Mają one oceniać, na ile stan biochemiczny organizmu różni się od wieku kalendarzowego oraz jak wiąże się z ryzykiem chorób przewlekłych i śmierci, informuje News-Medical.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Science Translational Medicine. Naukowcy wykorzystali spektrometrię mas do badania metabolitów w osoczu uczestników Shanghai Pudong Cohort. Wstępne badania odbyły się w 2019 roku, status chorób przewlekłych ponownie oceniono w 2023 roku, a dane dotyczące śmiertelności śledzono do stycznia 2025 roku.

Dwa wskaźniki dla różnych grup

Dla 5 252 zdrowych uczestników ze średnią wieku 55 lat stworzono model wieku metabolomicznego. Umożliwił on określenie przyspieszenia wieku metabolomicznego — różnicy między wiekiem oszacowanym na podstawie metabolitów a rzeczywistym wiekiem danej osoby. Model sprawdzono na kolejnych 5 456 zdrowych uczestnikach.

Dla 7 768 osób z istniejącymi chorobami badacze opracowali odrębny wskaźnik odchylenia wieku, związany z ryzykiem śmierci. Odzwierciedlał on, na ile ryzyko śmierci oszacowane na podstawie metabolitów różniło się od oczekiwanego dla danego wieku. U osób z wcześniej istniejącymi chorobami podstawowy model wieku metabolomicznego mniej dokładnie odpowiadał wiekowi kalendarzowemu, dlatego autorzy zastosowali odrębną metrykę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Związki ze stanem zdrowia

Wyższe wartości przyspieszenia wieku metabolomicznego wiązały się z większym prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy, nadciśnienia i stłuszczeniowej choroby wątroby, a także z większym ryzykiem śmierci z wszystkich przyczyn. Związek między wyższymi wartościami tego wskaźnika a ryzykiem śmierci utrzymał się po uwzględnieniu uznanych wskaźników zdrowotnych. Panel 56 metabolitów zachował większość informacji służących do przewidywania wieku, które dostarczały 232 badane wskaźniki metaboliczne.

Wyższe wartości metryki wiązały się także z paleniem, narażeniem na dym tytoniowy, pracą zmianową, używaniem farby do włosów oraz rodzinną historią wczesnych chorób sercowo-naczyniowych. Spożywanie podrobów, cukru, przetworzonego mięsa, owoców morza i smażonych potraw wiązało się z wyższymi wartościami, podczas gdy aktywność fizyczna i spożywanie mieszanki zbóż — z niższymi.

Autorzy podkreślają, że są to dane obserwacyjne, które nie dowodzą bezpośredniego wpływu poszczególnych produktów ani zmian stylu życia na starzenie biologiczne. Kliniczne zastosowanie tego podejścia ograniczają głównie chińska próba, niewielka liczba powtórnych próbek oraz potrzeba niezależnej weryfikacji prognoz śmiertelności w innych populacjach.

Czytaj nas na