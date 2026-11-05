Badanie z udziałem 27 003 dorosłych osób w północno-wschodnich Chinach wykazało związek między większym spożyciem produktów z roślin strączkowych, w tym produktów sojowych, oraz izoflawonów sojowych a niższą częstością występowania przewlekłej choroby nerek. Jak podaje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie Nutrition Journal.

Wyniki badania

Przewlekłą chorobę nerek stwierdzono u 900 uczestników, czyli u 3,3% badanej próby. Po uwzględnieniu czynników demograficznych, klinicznych i żywieniowych uczestnicy z najwyższym łącznym spożyciem fasoli i produktów z fasoli mieli o 33% niższe szanse na występowanie choroby niż grupa o najniższym spożyciu.

W przypadku produktów z roślin strączkowych wskaźnik ten wyniósł 37%. Każdy wzrost ich spożycia o jedno odchylenie standardowe wiązał się z obniżeniem szans na występowanie choroby o 15%. Jednocześnie spożycie nieprzetworzonej fasoli nie wykazało statystycznie istotnego związku z przewlekłą chorobą nerek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uczestnicy z najwyższym spożyciem izoflawonów sojowych mieli o 30% niższe szanse na przewlekłą chorobę nerek w porównaniu z grupą o najniższym poziomie spożycia. Z niższymi szansami wystąpienia choroby wiązano także daidzeinę, glicyteinę i genisteinę. Związek w przypadku izoflawonów sojowych był silniejszy wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

Jak przeprowadzono analizę

Do analizy włączono dane uczestników projektu Northeast China Biobank z Heilongjiangu, Jilinu, Liaoningu i Mongolii Wewnętrznej. Wypełnili oni kwestionariusz dotyczący diety w poprzednim roku, obejmujący 110 pozycji. Badacze uwzględnili między innymi wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, choroby współistniejące, palenie tytoniu, spożycie alkoholu, aktywność fizyczną, kaloryczność diety i wzorce żywieniowe.

Przewlekłą chorobę nerek definiowano jako szacowany współczynnik filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m² lub obecność białka w moczu. Autorzy podkreślili, że przekrojowy charakter badania nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego ani dowieść, że produkty sojowe lub izoflawony zapobiegają chorobie. Na wyniki mogły również wpłynąć samoocena diety i jednorazowa ocena stanu nerek, chociaż rozpoznanie przewlekłej choroby nerek wymaga utrzymywania się nieprawidłowości przez co najmniej trzy miesiące.

Czytaj nas na