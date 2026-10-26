W klinice w gęsto zaludnionej centralnej dzielnicy Johannesburga w RPA badacze wykryli w powietrzu bakterie z grupy ESKAPE oporne na szereg antybiotyków. Jak informuje News-Medical, naukowcy z Uniwersytetu w Johannesburgu pobrali próbki powietrza, zidentyfikowali bakterie i sprawdzili ich wrażliwość na leki.

Oporność na leki ostatniej szansy

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Indoor Air analizowano Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, bakterie z rodzaju Enterobacter oraz pałeczkę okrężnicy E. coli. Wszystkie badane bakterie Gram-ujemne wykazały oporność na co najmniej jeden lek w trzech lub większej liczbie kategorii antybiotyków, dlatego zaklasyfikowano je jako wielolekooporne.

Podczas testów 80,5% bakterii Gram-ujemnych przeżyło kontakt z kolistyną — lekiem stosowanym w krytycznych przypadkach, gdy inne antybiotyki nie działają. Na ertapenem opornych było 31,2% izolatów, a na meropenem — 26%. Ponadto 85,71% bakterii przetrwało działanie cefuroksymu, a 67,53% — ceftazydymu. Odsetek 3,9% bakterii Gram-ujemnych sklasyfikowano jako bakterie o ekstensywnej lekooporności.

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Ryzyko dla pacjentów z osłabionym układem odpornościowym

Badacze osobno zwrócili uwagę na metycylinoopornego gronkowca złocistego MRSA. W przypadku tego gatunku przeżywalność po działaniu poszczególnych leków wynosiła od 71,8% do 94,8%; wankomycyna, lek ostatniej szansy, była skuteczna w zabijaniu bakterii w około 95%. Poziom wielolekooporności wśród tych izolatów wyniósł 6,3%, a ekstensywnej lekooporności — 5,6%.

Główna autorka badania Lee Hainé zaznaczyła, że wysokie wskaźniki HIV i gruźlicy w RPA zwiększają podatność pacjentów na infekcje dolnych dróg oddechowych. Bakterie wykryte w powietrzu kliniki mogą powodować zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików i zapalenie płuc. Według badaczy u osób z osłabioną odpornością zapalenie płuc wywołane przez szczepy wielolekooporne może prowadzić do przedostania się infekcji do krwiobiegu i sepsy.

W innym powiązanym badaniu naukowcy wykryli bakterie ESKAPE na oddziale intensywnej terapii noworodków w państwowym szpitalu w tym samym mieście. Ponad 85% bakterii ESKAPE wyizolowanych z powierzchni inkubatorów oraz próbek pobranych po myciu rąk przez personel zaklasyfikowano jako wielolekooporne. Lee Hainé zaproponowała, aby monitorowanie bakteryjnego i grzybiczego zanieczyszczenia powietrza stało się częścią protokołów kontroli zakażeń w placówkach medycznych.

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