W Kolumbii u dwóch mężczyzn, którzy podróżowali do Demokratycznej Republiki Konga, potwierdzono malarię. Jeden z nich, 33-letni mężczyzna, zmarł 31 października w szpitalu w mieście Palmira w departamencie Valle del Cauca. Drugi pacjent, 50-letni mężczyzna, przebywa w izolacji w szpitalu w mieście Cali.

Jak informuje The Rio Times, Kolumbijski Narodowy Instytut Zdrowia potwierdził u obu pacjentów Plasmodium falciparum — pasożyta wywołującego najcięższą postać malarii. Dotychczas w kraju nie potwierdzono przypadków Eboli.

Nadzór epidemiologiczny

Obaj mężczyźni mieli gorączkę i historię podróży do Konga. Z tego powodu Narodowy Instytut Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia Kolumbii uruchomiły protokoły nadzoru epidemiologicznego, aby wykluczyć inne zagrożenia dla zdrowia publicznego, w tym Ebolę.

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Od pacjentów pobrano próbki do analizy laboratoryjnej. Władze nie sprecyzowały, czy badania w kierunku Eboli zostały zakończone, jednak malaria pozostaje jedyną oficjalnie potwierdzoną diagnozą w obu przypadkach.

Malaria i Ebola

Malaria jest zwykle przenoszona przez ukąszenia zakażonych komarów, a nie w wyniku zwykłego kontaktu z chorym. Ebola jest chorobą wirusową, która rozprzestrzenia się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi zakażonej osoby. We wczesnym stadium obie choroby mogą mieć podobny objaw — gorączkę.

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