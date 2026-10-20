Naukowcy ustalili, że tetrapeptyd HAEE, wcześniej opracowany jako potencjalny środek przeciw chorobie Alzheimera, naturalnie krąży we krwi człowieka. Jego poziom był niższy u osób z zaburzeniami poznawczymi, informuje News-Medical. Autorzy rozważają ten peptyd jako możliwy biomarker i potencjalny kierunek dalszych badań nad leczeniem.

Jak badano HAEE

Siergiej A. Kozin i jego współpracownicy stworzyli peptyd Ac-His-Ala-Glu-Glu-NH2, czyli HAEE, aby zapobiegać wzrostowi blaszek amyloidu β w mózgu. Powstawanie takich blaszek jest uznawane za proces, który może poprzedzać rozprzestrzenianie się toksycznego białka tau oraz rozwój choroby Alzheimera we wczesnych stadiach.

HAEE blokuje główne miejsce wiązania cynku w monomerach amyloidu β. Badacze starali się zakłócić nieprawidłową interakcję amyloidu β z jonami cynku, uważaną za ważną dla tworzenia blaszek. Podczas oceny przydatności HAEE jako leku autorzy uzyskali obiecujące wyniki w doświadczeniach na myszach.

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Możliwy biomarker

W trakcie badania naukowcy niespodziewanie ustalili, że identyczny peptyd już krąży w ludzkiej krwi. Według autorów stężenie HAEE koreluje ze stanem choroby, podczas gdy poziomy amyloidu β u osób z chorobą Alzheimera i osób zdrowych są takie same.

Autorzy przypuszczają, że niedobór HAEE może być przyczyną choroby Alzheimera, a pomiar jego stężenia we krwi mógłby potencjalnie pomóc w diagnostyce. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie PNAS Nexus.

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