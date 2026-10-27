Na Łotwie znacznie zmniejszyły się zapasy krwi od dawców. Krajowe Centrum Krwiodawstwa wezwało wszystkich, którzy mogą i chcą, do oddania krwi, informuje LSM English.

Apel do dawców wszystkich grup krwi

Centrum zwróciło się do dawców wszystkich grup krwi, a także zachęciło do udziału osoby, które wcześniej nie oddawały krwi. Szczególnie potrzebna jest krew grup 0+ i 0-, a także A+ i A-.

Dyrektorka Krajowego Centrum Krwiodawstwa Egita Pole zaznaczyła, że na liczbę potencjalnych dawców wpływają ograniczenia medyczne. Wśród przyczyn wymieniła niski poziom hemoglobiny, przyjmowanie leków oraz podróże do krajów, po odwiedzeniu których krew nie jest przyjmowana. Oddawanie krwi jest dostępne dla osób do 65. roku życia.

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Mobilne punkty poboru krwi

Aby dotrzeć do większej liczby chętnych, na Łotwie organizowane są mobilne punkty poboru krwi. We wtorek, 27 października, krew można oddać w Dobele, Gulbene i Grobiņie. W czwartek mobilne punkty mają działać w Madonie i Brocēni.

Na stronie Krajowego Centrum Krwiodawstwa znajdują się również informacje o mobilnych punktach poboru krwi zaplanowanych na listopad.

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