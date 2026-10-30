Dwie międzynarodowe prace programu LITMUS wskazały nieinwazyjne metody, które mogą dokładnie diagnozować metabolicznie związaną stłuszczeniową chorobę wątroby (MASLD) oraz oceniać jej nasilenie. Badacze porównywali badania krwi, metody obrazowania i elastografię z wynikami biopsji wątroby ocenianymi przez ekspertów patologów, informuje News-Medical.

Dwie prace programu LITMUS

Główne badanie LITMUS, opublikowane w The Lancet, objęło ponad 1 500 pacjentów. Oceniano w nim badania krwi oraz pomiary sztywności wątroby za pomocą metod ultrasonograficznych.

Dodatkowe badanie LITMUS Imaging, opublikowane w Nature Medicine, analizowało zaawansowane metody obrazowania rezonansem magnetycznym i elastografii u ponad 350 pacjentów. Obie prace są częścią programu LITMUS, który źródło określiło jako największy międzynarodowy projekt oceny narzędzi diagnostycznych dla chorób wątroby.

Program LITMUS połączył 53 partnerów ze środowisk akademickich i przemysłu. Jego zadaniem było opracowywanie, walidacja i ocena dokładności biomarkerów do diagnozowania MASLD oraz cięższej postaci choroby — metabolicznie związanego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (MASH).

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Wyniki oceny testów

W wykrywaniu zaawansowanego włóknienia i marskości wątroby najwyższą dokładność diagnostyczną wykazały panel proteomiczny SOMAScan, elastografia rezonansu magnetycznego oraz narzędzia elastograficzne oparte na FibroScan, w tym wskaźnik Agile 3+. Badania krwi ELF i ADAPT również przekroczyły wcześniej określone progi skuteczności w wykrywaniu marskości.

W identyfikacji tak zwanego at-risk MASH — grupy, na którą ukierunkowana jest większość badań klinicznych — ustalony próg dokładności spełnił jedynie panel SOMAScan. Jednocześnie regulatorzy wymagają potwierdzenia at-risk MASH przy rekrutacji uczestników do badań późnych faz, dlatego biopsja wątroby prawdopodobnie na razie pozostanie konieczna.

Proste i niedrogie badanie krwi na gamma-glutamylotransferazę (gamma-GT) przewyższyło powszechnie stosowany wskaźnik FIB-4 jako wstępną metodę oceny. Badacze zasugerowali, że następnie do doprecyzowania nasilenia stanu można stosować ELF lub FibroScan, jednak takie podejście nadal wymaga dalszej walidacji przed wdrożeniem w systemach ochrony zdrowia.

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