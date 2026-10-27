Naukowcy odkryli, że osoby z autyzmem wykazywały słabszą reakcję mózgu na negatywną informację zwrotną w porównaniu z uczestnikami bez autyzmu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie JNeurosci informuje News-Medical.

Zadanie rozróżniania dźwięków

Uczestników badania proszono o rozróżnianie dźwięków według wysokości i informowano ich, czy wykonali zadanie poprawnie. Naukowcy ocenili wskaźnik aktywności mózgu odzwierciedlający odpowiedź neuronalną na negatywną informację zwrotną. W grupie osób z autyzmem wskaźnik ten był słabszy niż w grupie uczestników bez autyzmu.

Pracami kierowali Nathaniel Zuk z Nottingham Trent University oraz Yaroslav Slobodskoy-Plusnin z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. W badaniu uczestniczyli także współpracownicy z University College London i Uniwersytetu Hebrajskiego.

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Wpływ pewności i trudności zadania

Zespół badawczy sprawdzał również, czy słabsza reakcja na informację zwrotną wiąże się z tym, na ile pewnie dana osoba czuła się co do swojej decyzji. Uczestnicy z autyzmem słabiej reagowali na zmianę trudności zadania, co zdaniem autorów może wskazywać na słabsze przetwarzanie takiej informacji zwrotnej.

Jednocześnie uczestnicy bez autyzmu zachowywali się inaczej po łatwiejszych próbach: skuteczne rozróżnienie dźwięków wpływało na ich kolejny wybór. Autorzy uważają, że autyzm może zmniejszać wrażliwość zarówno na zewnętrzną informację zwrotną o poprawności decyzji, jak i na wewnętrzną pewność co do własnego wyboru. Za kolejny krok uznali zbadanie, jak te różnice behawioralne są reprezentowane w mózgu, w szczególności w przedniej korze zakrętu obręczy.

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