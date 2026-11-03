Naukowcy z King’s College London w Wielkiej Brytanii poinformowali, że eksperymentalny lek KCL-286 w mysim modelu choroby Alzheimera sprzyjał naprawie pęknięć DNA i zmniejszeniu stanu zapalnego w mózgu. Związek początkowo opracowano do leczenia urazów rdzenia kręgowego, informuje ScienceDaily.

KCL-286 jest małocząsteczkową substancją przeznaczoną do stosowania doustnego. Podczas wcześniejszego rozwoju lek przeszedł już pierwszą fazę badań klinicznych, w której oceniano jego bezpieczeństwo i tolerancję u ludzi. Skuteczność KCL-286 przeciw chorobie Alzheimera u ludzi nie została jednak jeszcze ustalona.

Naprawa pęknięć DNA

Badacze skupili się na dwuniciowych pęknięciach DNA — rodzaju uszkodzeń, w którym przerwane są obie nici cząsteczki. Takie pęknięcia mogą zaburzać funkcjonowanie komórek i zagrażać ich przetrwaniu, jeśli nie zostaną właściwie naprawione.

Według profesora neuronauki Jonathana Corcorana KCL-286 stymuluje naprawę takich pęknięć. Zespół wcześniej wykazał również zdolność leku do wspierania naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w badaniach nad bólem neuropatycznym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mechanizm działania i ograniczenia wniosków

Lek aktywuje określone białko związane ze szlakiem kwasu retinowego — systemem uczestniczącym w wykorzystywaniu przez organizm witaminy A, regulacji genów i funkcjonowaniu układu nerwowego. Wcześniejsze badania wiązały zaburzenia tego szlaku z powstawaniem złogów amyloidowych w mózgach szczurów.

Większość prac nad leczeniem choroby Alzheimera koncentruje się na białkach amyloid-beta i tau. Nowe badanie proponuje dodatkowe podejście, ukierunkowane również na procesy, które mogą występować we wczesnych etapach choroby: uszkodzenia DNA i stan zapalny w mózgu. Jedna z pierwszych autorek pracy, Natasha Hill, zaznaczyła, że stworzenie skutecznego leczenia wymaga oddziaływania na kilka szlaków komórkowych związanych z chorobą.

Wyniki pozostają na etapie przedklinicznym: potrzebne są dalsze badania i próby kliniczne, aby ustalić, czy KCL-286 może bezpiecznie spowalniać przebieg choroby Alzheimera lub poprawiać stan pacjentów.

Czytaj nas na