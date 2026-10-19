Naukowcy ze Stanford School of Medicine wraz z kolegami ustalili, że mitochondrialne rozprzęgacze mogą hamować przerzutowanie raka piersi. W modelu mysim dieta zawierająca 2000 ppm etanoloaminy niklozamidu (NEN) znacząco zmniejszyła przerzutowanie raka piersi do płuc, donosi News-Medical. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Cancer Biology & Medicine.

Wpływ na metabolizm komórek

Naukowcy badali mitochondrialny szlak katabolizmu seryny — system reakcji, który zaopatruje komórki nowotworowe w aminokwasy, związki jednowęglowe i ekwiwalenty redukcyjne. Aktywność tego szlaku jest często podwyższona w guzach, a enzymy SHMT2 i MTHFD2 należą do najbardziej nadmiernie eksprymowanych enzymów metabolicznych w nowotworach u ludzi.

Eksperymenty z seryną znakowaną izotopem węgla-13 wykazały, że NEN i inny mitochondrialny rozprzęgacz, BAM15, nie zmieniały wychwytu seryny przez komórki. Jednocześnie istotnie zmniejszały znakowanie glicyny i nukleotydów purynowych, co wskazuje na niższą aktywność szlaku metabolicznego seryny oraz syntezy puryn de novo.

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Rola FTO i 2-hydroksyglutaranu

Rozprzęgacze zwiększały zużycie tlenu oraz stosunek NAD⁺ do NADH. Zdaniem autorów wskazywało to na aktywację mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów i osłabienie stresu redukcyjnego. Po dłuższym leczeniu w komórkach potrójnie ujemnego raka piersi i raka trzustki obniżał się poziom białek SHMT2, MTHFD2 i MTHFD1L, podczas gdy poziomy odpowiadających im informacyjnych RNA nie zmniejszały się, a nawet rosły.

Autorzy powiązali ten efekt z przywróceniem aktywności enzymu FTO, który usuwa znaczniki m⁶A z RNA. Leczenie rozprzęgaczami obniżało poziomy 2-hydroksyglutaranu i całkowity poziom m⁶A, a farmakologiczne lub genetyczne hamowanie FTO przywracało ekspresję enzymów szlaku serynowego. Badacze zaznaczyli, że związki te wymagają dalszych badań w próbach klinicznych, w tym w połączeniu z istniejącymi metodami leczenia.

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