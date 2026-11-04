Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine w USA, wykorzystując mysi model hiperbilirubinemii noworodkowej, wykryli rolę cukru mleka matki 3'-sialyllaktozy, czyli 3'SL, w dojrzewaniu komórek jelitowych i przetwarzaniu bilirubiny. Bilirubina powstaje podczas rozpadu czerwonych krwinek; jej nagromadzenie we krwi powoduje zażółcenie skóry i oczu, znane jako żółtaczka, informuje News-Medical.

Wyniki eksperymentu na myszach

Mysie noworodki karmione mlekiem bez 3'SL miały niższą przeżywalność, gorzej rosły, miały krótsze jelita i cięższe objawy żółtaczki. W ich jelitach znacząco obniżał się również poziom enzymu UGT1A1, który sprzyja wydalaniu bilirubiny.

Naukowcy odnotowali różnice w ekspresji genów, w tym spadek markerów dojrzewania komórek. Utrata genu St3gal4, związanego z dostępnością 3'SL, wiązała się z nieprawidłową aktywacją genów trzustkowych u mysich noworodków. W dorosłym wieku myszy z utrzymującym się niedoborem St3gal4 okazały się bardziej podatne na chemicznie wywołane uszkodzenie okrężnicy: traciły więcej masy ciała i miały niższą przeżywalność.

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Kontekst żółtaczki noworodków

Hiperbilirubinemia noworodkowa, czyli żółtaczka noworodków, dotyka do 60% dzieci urodzonych o czasie i do 80% wcześniaków. W większości przypadków ustępuje samoistnie, jednak przy zbyt wysokim lub utrzymującym się poziomie bilirubiny substancja ta może przeniknąć przez barierę krew-mózg i spowodować długotrwałe następstwa neurologiczne.

U niemowląt karmionych piersią może również wystąpić przedłużona niesprzężona hiperbilirubinemia, nazywana żółtaczką pokarmu kobiecego. Badacze wskazują, że może ona być związana z wolniejszym pobieraniem mleka w pierwszych dniach życia oraz z cechami składu mleka. Praca, przeprowadzona wspólnie z Human Milk Institute działającym przy uniwersytecie, została opublikowana w czasopiśmie Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

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