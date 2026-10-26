Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego ustalili, że cienka, głęboko położona struktura mózgu — przedmurze — uczestniczy w utrzymywaniu pamięci roboczej u myszy. Jak podaje News-Medical, neurony przedmurza zachowywały ślad początkowej informacji przez dziesiątki sekund, a czasowe zahamowanie ich aktywności wyraźnie pogarszało wyniki zwierząt w testach.

Eksperymenty z zapachami i dotykiem

Pamięć robocza umożliwia krótkotrwałe przechowywanie informacji po tym, gdy początkowy bodziec już zniknął. Jest potrzebna między innymi do czytania zdań, prowadzenia rozmowy, rozwiązywania zadań i podejmowania decyzji.

W ramach badania myszom najpierw przekazywano informację w postaci zapachu lub bodźca dotykowego. Po kilkusekundowej przerwie zwierzęta otrzymywały drugi bodziec i musiały określić, czy był taki sam jak pierwszy, czy się od niego różnił. Aby pomyślnie wykonać zadanie, myszy musiały zachować wewnętrzną reprezentację początkowego sygnału w okresie oczekiwania.

Zapisy aktywności neuronów u żywych zwierząt wykazały, że ślad informacyjny w przedmurzu utrzymywał się przez całą przerwę. Aktywność neuronów zmieniała się z czasem, jednak dane dotyczące tożsamości bodźca pozostawały dostępne do odkodowania nawet po 30 sekundach.

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Zahamowanie aktywności obniżyło skuteczność

Aby sprawdzić, czy przedmurze jest niezbędne dla działania pamięci, badacze czasowo zmniejszali aktywność jego neuronów. W szczególności zastosowali optogenetykę — metodę umożliwiającą kontrolowanie aktywności określonych neuronów za pomocą światła.

Gdy działanie neuronów przedmurza zostało zakłócone, wyniki myszy w zakresie pamięci roboczej spadły mniej więcej o połowę. Taki rezultat zaobserwowano zarówno w przypadku bodźców węchowych, jak i dotykowych, niezależnie od momentu interwencji podczas przerwy między dwoma sygnałami. Jednocześnie zakłócenie aktywności tej struktury wpływało na wykorzystywanie tymczasowo przechowywanej informacji do kierowania zachowaniem, a nie na samo postrzeganie bodźca.

Przedmurze znajduje się między korą wyspową a prążkowiem i ma połączenia z niemal wszystkimi obszarami kory mózgowej. Autorzy pracy zaznaczają, że badanie może pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy zaburzeń poznawczych, w których dochodzi do upośledzenia pamięci roboczej, w tym schizofrenii oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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