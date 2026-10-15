Naukowcy z UTHealth Houston przywrócili funkcję neuronów związanych z procesami poznawczymi i przetwarzaniem informacji u myszy odtwarzających niektóre kluczowe cechy choroby Alzheimera. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Neuron.

Rola oscylacji gamma

Badanie koncentrowało się na związku między oscylacjami gamma w mózgu a interneuronami parwalbuminowymi, czyli komórkami PV. Oscylacje gamma są szybkimi rytmami elektrycznymi, które pojawiają się podczas uczenia się, tworzenia wspomnień i przetwarzania informacji. Komórki PV odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu takich rytmów.

Pierwsza autorka pracy, Keran Ma, adiunktka na Wydziale Neurobiologii i Anatomii McGovern Medical School przy UTHealth Houston, zaznaczyła, że u pacjentów z chorobą Alzheimera oscylacje gamma są zaburzone. Takie zmiany mogą występować już przed postawieniem diagnozy, w tym przy łagodnych zaburzeniach poznawczych, i we wczesnych stadiach choroby towarzyszy im postępująca dysfunkcja komórek PV.

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Przywrócenie aktywności komórek

Naukowcy wykorzystali myszy, którym nadano ludzką wersję białka amyloidowego. Spowodowało to gromadzenie się blaszek amyloidowych w mózgach zwierząt i umożliwiło odtworzenie jednej z cech charakterystycznych dla choroby u ludzi. Źródło podkreśla, że choroba Alzheimera jest schorzeniem występującym u ludzi i nie występuje u myszy.

Zespół ustalił, że zastosowanie podjednostki kanału sodowego wzmocniło funkcję komórek PV. Następnie przywrócił się wzorzec ich zaangażowania w pracę, a oscylacje gamma u myszy uległy poprawie. Badacze ustalili również, że interneurony PV aktywują się nie jednocześnie i równomiernie, jak wcześniej sądzono, lecz sekwencyjnie — według określonego wzorca czasowego, ważnego dla inicjowania i podtrzymywania oscylacji gamma.

Keran Ma określiła wyniki jako dowód na zasadniczą możliwość oddziaływania na interneurony PV w celu wzmocnienia oscylacji gamma. Wyniki pokazują wczesny potencjał opracowania podobnego ukierunkowanego podejścia dla ludzi, jednak eksperyment przeprowadzono na modelu zwierzęcym.

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