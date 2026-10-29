Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology przetestowali system maleńkich magnetycznych kulek wszczepionych w mięśnie, aby dokładniej śledzić ich ruchy. W badaniu uczestniczyły trzy osoby po amputacji poniżej kolana. Jak podaje News-Medical, technologia może pomóc poprawić sterowanie zrobotyzowanymi protezami.

Jak działa śledzenie magnetyczne

Metoda, nazywana magnetomikrometrią, polega na wszczepieniu pary magnesów do mięśnia. Gdy mięsień kurczy się lub rozciąga, zewnętrzne czujniki umieszczone na skórze rejestrują zmianę odległości między magnesami. Umożliwia to obliczenie długości mięśnia i prędkości jego ruchu.

Średnica każdej kulki wynosi 3 milimetry — mniej więcej tyle, co ziarnko sezamu. Magnesy wykonano ze stopu neodymu, żelaza i boru oraz pokryto złotem i polimerem parylenem C dla zapewnienia biokompatybilności. Sygnał można odczytywać z głębokości do 6 centymetrów od powierzchni skóry za pomocą specjalnego zewnętrznego czujnika.

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Porównanie z elektrodami

Uczestnikom wszczepiono magnesy do maksymalnie czterech mięśni związanych ze stawem skokowym. W tych samych mięśniach wszczepiono również elektrody, co umożliwiło porównanie trzech sposobów odczytu sygnałów: magnetomikrometrii, elektromiografii z wszczepionymi elektrodami oraz elektromiografii z elektrodami na powierzchni skóry.

Podczas eksperymentów uczestnicy nie nosili protez i poruszali kursorem na ekranie za pomocą sygnałów mięśniowych. Według autorów wyniki tego wirtualnego zadania wskazują, że podejście magnetyczne może zapewnić dokładniejsze i stabilniejsze sterowanie. Naukowcy prowadzą szersze badanie, aby ocenić, jak skutecznie ludzie będą mogli sterować protezami na podstawie danych z magnetycznych implantów. Praca została opublikowana w czasopiśmie Nature Sensors.

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