U dzieci urodzonych przedwcześnie móżdżek rozwija się inaczej niż u niemowląt, które pozostawały w łonie matki do terminu porodu. Wykazało to badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Science, informuje News-Medical. Móżdżek odgrywa ważną rolę w funkcjach motorycznych, mowie i rozwoju poznawczym.

Mniejsza objętość móżdżku

Najszybszy etap rozwoju móżdżku przypada na 24.–40. tydzień ciąży. W tym okresie jego rozmiar zwiększa się około pięciokrotnie, a główne typy neuronów tworzą złożone sieci komunikacyjne. U dzieci urodzonych o czasie proces ten zachodzi w łonie matki, natomiast u dzieci urodzonych przedwcześnie — już po porodzie.

Autorzy ustalili, że każdy tydzień spędzony poza łonem matki przed osiągnięciem terminu porodu wiązał się ze zmniejszeniem objętości móżdżku o około 230 milimetrów sześciennych. W wieku od 9 do 36 miesięcy mniejsza objętość móżdżku korelowała z opóźnieniami w rozwoju umiejętności motorycznych, mowy i myślenia.

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Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy połączyli wieloletnie obserwacje z obrazowaniem mózgu i oceną rozwoju 176 żywych niemowląt z analizą komórkową dostępnych próbek tkanki mózgowej 83 dzieci urodzonych o czasie i przedwcześnie. Do badania próbek z biobanków, w tym NIH NeuroBioBank, zastosowali transkryptomikę przestrzenną — metodę umożliwiającą określenie aktywności genów w warstwach nienaruszonej tkanki.

Takie podejście umożliwiło porównanie rozwoju komórek Purkinjego i komórek ziarnistych móżdżku poza łonem matki z ich rozwojem w prawidłowym przebiegu ciąży. Badacze zaznaczyli również, że na tempo wzrostu móżdżku mogą wpływać stres fizjologiczny, choroby oraz niektóre aspekty opieki na oddziale intensywnej terapii noworodków.

Współautor badania Vittorio Gallo oświadczył, że ocena i leczenie dzieci urodzonych przedwcześnie powinny być ukierunkowane na poziom rozwoju, a nie tylko na wiek chronologiczny. Autorzy wskazali, że zidentyfikowane markery molekularne mogą pomóc określać ryzyko i dokładniej dobierać czas interwencji neuroprotekcyjnych.

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