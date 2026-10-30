W Holandii europejscy naukowcy przedstawili spersonalizowany wskaźnik metaboliczny, który ma pomóc oceniać trajektorię zdrowego starzenia się oraz ryzyko pogorszenia funkcjonalnego. Nad jego stworzeniem pracował zespół, w skład którego weszli specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Lejdzie oraz Instytutu Biologii Starzenia im. Maxa Plancka w Kolonii. Informuje o tym News-Medical.

Wskaźnik zaprezentował podczas FAPESP Week Netherlands Joris Deelen z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Lejdzie. Ma on służyć jako ogólny marker stanu zdrowia w wieku średnim i pomagać we wcześniejszym wykrywaniu osób o podwyższonym ryzyku pogorszenia funkcji fizycznych.

Dane 44 tysięcy uczestników

Aby opracować początkową wersję indeksu, naukowcy przeanalizowali próbki krwi 44 tysięcy ochotników, których obserwowano przez kilka lat w ramach 12 badań w różnych krajach Europy. W testach mierzono ponad 200 substancji, w tym wskaźniki tłuszczów, cukru i stanu zapalnego. W okresie obserwacji wśród uczestników odnotowano 5,5 tysiąca zgonów, co umożliwiło określenie substancji związanych z wyższym ryzykiem śmiertelności.

Następnie narzędzie dostosowano do praktycznego zastosowania. Model matematyczny skorygowano na podstawie danych dotyczących populacji Holandii, aby tworzyć indywidualny wynik dla każdego pacjenta. Liczbę wskaźników ograniczono również do 10 markerów krwi, których lekarze już używają w swojej pracy. Skalę zmieniono tak, aby wyższy wynik oznaczał lepszy stan zdrowia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Związek z ryzykiem chorób

Według Deelena nowa wersja wskaźnika lepiej prognozuje choroby kardiometaboliczne, w tym cukrzycę, zawał serca i udar mózgu. Według jego oceny jeden dodatkowy punkt w tej skali odpowiada średniemu opóźnieniu wystąpienia pierwszej choroby kardiometabolicznej o 14 lat.

Indeks korelował również z funkcjami poznawczymi, pojemnością płuc i siłą uścisku dłoni. W programach zmiany stylu życia i treningu siłowego największą poprawę zaobserwowano u uczestników z niższym wynikiem początkowym. W tej grupie obniżały się poziomy insuliny na czczo i triglicerydów, a także poprawiał się skład ciała.

Analizy grupy wskazują, że na wskaźnik metaboliczny w około 40% wpływa dziedziczność, a w 60% styl życia i czynniki środowiskowe. Spośród analizowanych nawyków najbardziej negatywnie wpływało na niego palenie, podczas gdy regularna aktywność fizyczna wiązała się z niższym ryzykiem i lepszymi wynikami.

Czytaj nas na