W Nigerii 46 osób, które miały kontakt z pacjentką z potwierdzonym zakażeniem wirusem Ebola, wpisano na listę z zakazem lotów na co najmniej 21 dni. Odpowiednie polecenie wydał minister lotnictwa i rozwoju kosmicznego Festus Keyamo po omówieniu działań mających powstrzymać ognisko choroby z koordynującym ministrem zdrowia i opieki społecznej Muhammadem Alim Pate.

Kogo dotyczy ograniczenie

Na listę wpisano 44 osoby, które miały kontakt z zakażoną kobietą w szpitalu po wystąpieniu u niej objawów, a także dwóch pracowników jej personelu domowego. Jak informuje Premium Times Nigeria, organy ochrony zdrowia próbują odizolować te osoby i ustalić, czy zakaziły się wirusem.

Keyamo polecił Nigeryjskiemu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego natychmiast powiadomić o ograniczeniach wszystkie krajowe i międzynarodowe linie lotnicze. Zakaz ma zapobiec podróżom lotniczym osób kontaktowych w okresie, gdy mogą u nich wystąpić objawy choroby.

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Wzmocniona kontrola na lotniskach

Minister nakazał również Federalnemu Urzędowi Lotnisk Nigerii wzmocnić nadzór i działania reagowania na Ebolę na wszystkich międzynarodowych lotniskach w kraju. Wśród wprowadzonych środków są rozszerzone badania medyczne, pomiar temperatury, sprawdzanie historii podróży pasażerów, cyfrowe deklaracje zdrowotne oraz koordynacja z Nigeryjskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Pierwszy przypadek Eboli w Nigerii potwierdzono na Federalnym Terytorium Stołecznym. Pacjentka, która przyleciała międzynarodowym lotem z Ugandy, jest leczona w izolacji w prywatnym szpitalu w Abudży. Okres inkubacji choroby zwykle wynosi od dwóch do 21 dni.

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