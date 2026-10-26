Według Premium Times Nigeria, które powołuje się na stację telewizyjną ARISE News, pacjentka indeksowa z Ebolą została ewakuowana z Abudży, stolicy Nigerii, samolotem do ewakuacji medycznej.

Ewakuacja przez prywatny terminal

Według ARISE News kobieta jest żoną szwajcarskiego dyplomaty w Nigerii. Została ewakuowana wczesnym rankiem w poniedziałek przez sektor prywatnego lotnictwa międzynarodowego lotniska Nnamdi Azikiwe w Abudży.

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Ekipa telewizyjna stacji miała podobno widzieć konwój karetek pogotowia i pojazdów dyplomatycznych, który przybył na lotnisko. Następnie samolot do ewakuacji medycznej z pacjentką odleciał z lotniska.

Oczekiwany komunikat władz

ARISE News poinformował również, że federalny rząd Nigerii miał ogłosić ewakuację po opuszczeniu przez samolot przestrzeni powietrznej kraju. W komunikacie nie podano celu lotu ani informacji o stanie pacjentki.

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