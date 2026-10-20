W Nigerii potwierdzono pierwszy znany przypadek zakażenia od początku obecnej epidemii Eboli. Wirusa wykryto u kobiety, która niedawno przyleciała międzynarodowym lotem z Ugandy do stolicy kraju, Abudży — informuje Deutsche Welle.

Szczegóły przypadku w Abudży

Minister zdrowia Nigerii Muhammad Ali Pate oświadczył, że u pacjentki objawy pojawiły się 7 października. 11 października została hospitalizowana w prywatnym szpitalu w Abudży, gdzie po wykonaniu testów zdiagnozowano Ebolę.

Według ministra organy ochrony zdrowia śledzą już 44 osoby, które miały kontakt z pacjentką. Zaznaczył, że władze podejmują wszelkie możliwe działania, aby ograniczyć przypadek i ustalić jej kontakty.

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Epidemia w regionie

Obecna epidemia, według publikacji, prawdopodobnie rozpoczęła się na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga w pobliżu granicy z Ugandą. Zdecydowana większość potwierdzonych przypadków nadal przypada na wschodnie prowincje DR Konga.

Uganda wcześniej w tym roku informowała o 20 przypadkach zakażenia i dwóch zgonach. Pod koniec sierpnia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła kraj wolnym od Eboli po 42 dniach bez potwierdzonych przypadków. W Kenii w tym miesiącu odnotowano dziewięć przypadków, które według oceny urzędników są związane z jednym pacjentem pierwotnym.

Obecną epidemię wiąże się z patogenem gatunku Bundibugyo ebolavirus. Doprowadziła ona już do ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków i ponad 4,3 tysiąca zgonów. Epidemię ogłoszono w maju tego roku; stała się drugą największą i najszybciej rozprzestrzeniającą się spośród odnotowanych.

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