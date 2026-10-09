W Niemczech badanie 539 osób z zespołem Lyncha wykazało, że tylko 6,9% respondentów stosowało kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę, w profilaktyce raka. Ogółem w momencie badania lek przyjmowało 10,4% uczestników. Wyniki badania LYNX, przeprowadzonego z udziałem specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn, Uniwersytetu w Bonn, Zintegrowanego Centrum Onkologii w Bonn oraz organizacji SemiColon, opublikowano w formie listu w czasopiśmie The Lancet Gastroenterology & Hepatology, informuje News-Medical.

Luka między badaniami a praktyką

Zespół Lyncha jest dziedziczną predyspozycją, która znacząco zwiększa ryzyko raka jelita grubego i innych nowotworów. Wcześniejsze badanie CAPP2 wykazało, że codzienne stosowanie kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać długoterminowe ryzyko raka jelita grubego w tej grupie. W badaniu CAPP2 analizowano dawkę 600 miligramów na dobę.

Międzynarodowe badanie CaPP3 sugeruje, że 100 miligramów leku dziennie może zapewniać podobny profil profilaktyki raka, powodując jednocześnie mniej działań niepożądanych, w tym krwawień. Autorzy zaznaczyli jednak, że statystyczne kryteria formalnej równoważności wyników obu badań nie zostały spełnione we wszystkich analizach, dlatego dane te należy interpretować ostrożnie.

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Świadomość i stosowanie

Badanie przeprowadzono w Niemczech od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku, jeszcze przed opublikowaniem wyników CaPP3. Około 97% uczestników wiedziało o szczególnych zaleceniach dotyczących badań przesiewowych, a niemal wszyscy regularnie poddawali się kolonoskopii. Wśród wskazywanych przyczyn niskiego stosowania aspiryny były niewystarczająca wiedza o tym podejściu, obawy dotyczące działań niepożądanych oraz niepewność co do dowodów naukowych.

Jednocześnie uczestnicy wykazali zainteresowanie nowymi metodami profilaktyki. Około trzy czwarte ankietowanych mogłoby rozważyć udział w badaniu profilaktycznej szczepionki mRNA przeciw rakowi, a po uzyskaniu dodatkowych informacji odsetek ten wzrósł do około 80%. Ponad 92% oświadczyło, że chciałoby otrzymać taką szczepionkę w przypadku jej przyszłego zatwierdzenia. Autorzy podkreślili potrzebę wczesnego, jasnego i uporządkowanego informowania pacjentów, a także indywidualnej oceny korzyści i ryzyka.

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