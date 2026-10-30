Biolog molekularny David Vilchez z Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech wraz ze współpracownikami opisał mechanizm, który według badania przyczynia się do wydłużenia życia nicieni Caenorhabditis elegans w warunkach umiarkowanego chłodu. Jak podaje ScienceAlert, kluczową rolę w tym procesie odgrywa metabolit dihydrobiopteryna, czyli BH2. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

Sygnał z tkanki mięśniowej

W eksperymentach nicienie utrzymywano w temperaturze 15 °C — w takich warunkach długość ich życia wzrasta. Zimno nasilało produkcję enzymu CAT-4, głównie w mięśniach robaków. To z kolei stymulowało powstawanie BH2, który był syntetyzowany, gromadzony i uwalniany przez tkankę mięśniową.

Następnie BH2 był transportowany do innych tkanek, gdzie przekształcał się w tetrahydrobiopterynę, czyli BH4. Ta bioaktywna cząsteczka umożliwiała enzymowi PAH-1 syntezę aminokwasu tyrozyny. Gdy naukowcy zaburzali ten szlak, korzyści chłodu dla długości życia robaków malały. Wskazuje to, że efekt niższej temperatury nie ogranicza się wyłącznie do spowolnienia metabolizmu, lecz częściowo wiąże się z aktywną odpowiedzią biologiczną.

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Eksperymenty na modelach komórkowych

Naukowcy ustalili również, że ten szlak wspiera proteostazę — zdolność komórek do utrzymywania białek w prawidłowym stanie. W modelu choroby Huntingtona u nicieni hamował agregację szkodliwych białek.

Genetyczne zwiększenie poziomu CAT-4 w mięśniach robaków wydłużało ich życie nawet w zwykłej lub wyższej temperaturze. W odrębnych eksperymentach na ludzkich komórkach dodanie BH2 zmniejszało gromadzenie się nieprawidłowych białek związanych z chorobą Huntingtona i stwardnieniem zanikowym bocznym. Dodanie BH2 i tyrozyny zmniejszało również oznaki programowanej śmierci neuronów ruchowych z mutacją związaną ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

Autorzy podkreślają, że wyniki uzyskano dotąd wyłącznie w eksperymentach na nicieniach i ludzkich komórkach. Potrzebne są dalsze badania, aby możliwe było bezpieczne zastosowanie tych ustaleń u ludzi.

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