Naukowcy z NYU Langone Health w Nowym Jorku poinformowali, że płynna biopsja — badanie krwi na obecność krążącego DNA guza — może wykrywać oznaki minimalnej choroby resztkowej i prognozować ryzyko nawrotu raka płuca we wczesnym stadium. Jak podaje News-Medical, dodatni wynik takiego testu wykrywał mikroskopijne ślady guza kilka miesięcy przed tym, gdy nowotwór stawał się widoczny w badaniach obrazowych.

Monitorowanie DNA guza

Badanie dotyczyło gruczolakoraka płuca w stadium IA. Autorzy prowadzili seryjne pobrania krwi na różnych etapach leczenia i śledzili poziom krążącego DNA guza (ctDNA), które komórki nowotworowe uwalniają do krwiobiegu.

Do analizy zastosowano technologię płynnej biopsji opartą na sekwencjonowaniu całego genomu. Naukowcy uznają dodatni wynik testu na DNA guza za czuły marker minimalnej choroby resztkowej. Jednocześnie, według ich danych, ujemny wynik wykazywał silny związek z trwałą remisją.

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Możliwe znaczenie dla leczenia

Niedrobnokomórkowy rak płuca jest najczęstszym typem raka płuca. Małe guzy w stadium I–II są zazwyczaj usuwane chirurgicznie, jednak nawet w stadium I częstość nawrotów wynosi od 5% do 19%. Obecnie standardem dalszego monitorowania są badania obrazowe.

Zdaniem autorów analiza ctDNA może pomóc wcześniej wyodrębniać pacjentów z wysokim lub niskim ryzykiem powrotu choroby. Jeśli we krwi występują oznaki resztkowego guza, wyniki testu mogą potencjalnie być przydatne przy wyborze leczenia pooperacyjnego, a w przypadku wyniku ujemnego — w unikaniu nadmiernego leczenia i jego toksyczności. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Journal of Molecular Diagnostics.

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