Naukowcy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku ustalili, że terapia behawioralna Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE), stosowana wraz z leczeniem farmakologicznym, była związana ze zmianami aktywności mózgu i większym spadkiem głodu opioidowego u osób z zaburzeniem związanym z używaniem opioidów. O wynikach randomizowanego badania klinicznego opublikowanego w JAMA Psychiatry informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 86 pacjentów placówki długoterminowego leczenia stacjonarnego Samaritan Daytop Village w Nowym Jorku. Wszyscy otrzymywali metadon lub buprenorfinę. Uczestników losowo podzielono na dwie grupy: jedna przez osiem tygodni przechodziła terapię MORE, a druga otrzymywała psychoedukacyjną terapię wspierającą o takim samym formacie i czasie trwania.

MORE łączy praktyki uważności, poznawczą reinterpretację wyzwalaczy — zmianę ich interpretacji i reakcji na nie — oraz skupienie się na pozytywnych codziennych doświadczeniach. Celem tego podejścia jest osłabienie wpływu bodźców związanych z używaniem narkotyków i wzmocnienie reakcji na naturalne nagrody.

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Co wykazał rezonans magnetyczny

Przed kursem i po nim uczestnikom wykonano funkcjonalne badanie rezonansem magnetycznym. Naukowcy oceniali reakcje mózgu na obrazy związane z narkotykami, naturalne nagrody oraz sceny z filmu „Trainspotting”. W grupie MORE podczas prób reinterpretacji obrazów związanych z narkotykami odnotowano niższą związaną z nimi aktywność w bocznej korze przedczołowej niż w grupie porównawczej.

Uczestnicy grupy MORE, u których wystąpiły większe zmiany reakcji kory przedczołowej na takie bodźce oraz wyższa aktywność brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej podczas oglądania pozytywnych obrazów jedzenia, zgłaszali większe zmniejszenie głodu. Około czterech miesięcy po zakończeniu leczenia w grupie MORE stwierdzono także większy wzrost długości abstynencji od opioidów niż w grupie porównawczej.

Autorzy podkreślają, że MORE badano jako uzupełnienie, a nie zastępstwo leków stosowanych w leczeniu zaburzenia związanego z używaniem opioidów. Do sprawdzenia wyników w innych warunkach leczenia potrzebne są większe badania z bardziej zróżnicowaną grupą uczestników.

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