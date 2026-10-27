W Norwegii randomizowane badanie kontrolowane CARBFUNC z udziałem 193 dorosłych osób z otyłością wykazało, że dieta bogata w tłuszcze nasycone i uboga w węglowodany nie spowodowała wzrostu apolipoproteiny B (apoB). Białko to występuje w cząstkach transportujących cholesterol we krwi i jest wykorzystywane do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, informuje News-Medical.

Trzy diety przez dwa lata

Uczestników z rejonu Bergen losowo przydzielono do trzech grup i obserwowano przez okres do dwóch lat. Jedna grupa stosowała dietę o wysokiej zawartości tłuszczu całkowitego i nasyconego, przy czym węglowodany stanowiły mniej niż 10% wartości energetycznej diety. W dwóch pozostałych grupach sposób odżywiania był bardziej zgodny z zaleceniami dietetycznymi, a węglowodany pochodziły z produktów rafinowanych lub minimalnie rafinowanych.

W diecie wysokotłuszczowej około jedna trzecia energii pochodziła z tłuszczów nasyconych, podczas gdy zwykle zalecany poziom wynosi mniej niż jedną dziesiątą. Wszystkie trzy diety miały taką samą zawartość białka, przewidywały około 1–2% energii z dodatku cukru oraz zalecenie spożywania 500 gramów warzyw dziennie. Dzienne spożycie kalorii wynosiło około 2500 kcal dla mężczyzn i 2000 kcal dla kobiet.

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Zmiany wskaźników krwi

W grupie o niskiej zawartości węglowodanów poziom cholesterolu LDL wzrósł o 5–10%. Badacze powiązali to głównie ze wzrostem liczby większych i mniej gęstych cząstek LDL; liczba małych, gęstych cząstek nie zmieniła się istotnie. Jednocześnie poziom triglicerydów w tej grupie spadł o 20–35%, a poziom cholesterolu HDL wzrósł o 5–18%, podczas gdy w grupach z większym udziałem węglowodanów wskaźniki te pozostawały względnie stabilne.

Na początku badania oraz po 12 miesiącach uczestnicy przeszli tomografię komputerową w celu oceny złogów wapnia w tętnicach wieńcowych. Badacze nie odnotowali wyraźnego wzrostu tych złogów w grupie o wysokim spożyciu tłuszczów nasyconych ani nie stwierdzili różnic między grupami. Autorzy podkreślili, że umiarkowanego wzrostu cholesterolu LDL nie można automatycznie uznać za nieistotny oraz że potrzebne są dalsze badania, aby ocenić długoterminowe skutki takiego sposobu odżywiania.

Wyniki wtórnej analizy CARBFUNC opublikowano 24 października w czasopiśmie eBioMedicine. Pracami kierował profesor Simon Dankel z Wydziału Nauk Klinicznych Uniwersytetu w Bergen, a pierwszą autorką była doktorantka Katrine Loddervik.

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