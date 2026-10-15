W Norwegii badacze wykryli związek między piciem jednej–dwóch filiżanek kawy dziennie a niższym szacowanym ryzykiem nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po pierwszym takim epizodzie. Jak podaje News-Medical, w badaniu uczestniczyło 2071 osób z po raz pierwszy rozpoznaną objawową żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Wyniki obserwacji

W trakcie mediany okresu obserwacji wynoszącej 2,8 roku u uczestników odnotowano 310 nawrotów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Osoby, które przed pierwszym epizodem deklarowały codzienne picie jednej–dwóch filiżanek kawy, miały o 51% niższe szacowane ryzyko nawrotu w porównaniu z osobami, które nie piły kawy. Związek ten utrzymał się po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała, palenia tytoniu i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jednocześnie wraz ze wzrostem ilości spożywanej kawy szacunki nie wykazywały konsekwentnego dalszego obniżenia ryzyka. W przypadku uczestników pijących ponad dwie filiżanki dziennie szacunki również były niższe, jednak badacze nie ustalili statystycznie istotnego związku. Ogólne porównanie wszystkich miłośników kawy z osobami, które jej nie spożywały, także nie przyniosło statystycznie istotnego wyniku.

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Różnice według typu pierwszego epizodu

Najsilniejszy związek odnotowano wśród pacjentów, u których pierwsza żylna choroba zakrzepowo-zatorowa była sprowokowana — czyli związana w szczególności z operacją, urazem, ostrą chorobą, nowotworem lub unieruchomieniem. W grupie pijącej codziennie jedną–dwie filiżanki kawy szacowane ryzyko kolejnego epizodu było o 67% niższe niż wśród osób, które nie piły kawy.

W przypadku niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie ustalono wyraźnego związku między spożyciem kawy a nawrotem. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że kawa zapobiega nawrotom zakrzepów. Uczestnicy zgłaszali spożycie kawy przed pierwszym epizodem, a zmian nawyków podczas dalszej obserwacji nie oceniano. Ponadto grupa osób niepijących kawy liczyła zaledwie 140 uczestników, a informacji o czasie trwania leczenia przeciwzakrzepowego nie było.

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