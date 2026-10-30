Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii oraz Norweskiego Centrum Badań nad Bólem Głowy przetestowali model sztucznej inteligencji do przewidywania bólów głowy i zmęczenia u osób z utrzymującymi się objawami po wstrząśnieniu mózgu. Jak informuje News-Medical, model przewidywał umiarkowany lub silny ból głowy w ciągu kolejnych 24 godzin z umiarkowaną do dobrą dokładnością.

Dane od 20 uczestników

W badaniu przeprowadzonym na oddziale rehabilitacji szpitala św. Olafa uczestniczyło 20 osób z utrzymującymi się objawami po wstrząśnieniu mózgu. Przez 28 dni codziennie zapisywały one swoje objawy oraz przechodziły pomiary częstości akcji serca, temperatury skóry i napięcia mięśnia czworobocznego.

Na podstawie tych danych naukowcy porównali fundamentalny model uczenia maszynowego z bardziej tradycyjnym modelem. Model fundamentalny osiągnął lepsze wyniki w przewidywaniu dni z umiarkowanym lub silnym bólem głowy. Następnie badacze wykorzystali go do oceny możliwości przewidywania dni, w których uczestnicy będą odczuwać zmęczenie.

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Potrzebne są dalsze badania

Badacze zauważają, że objawy następnego dnia u części osób z utrzymującymi się objawami po wstrząśnieniu mózgu mogą podlegać wzorcom, które AI jest w stanie wykryć dzięki długotrwałym obserwacjom fizjologicznym. W przyszłości takie dane mogą być wykorzystywane w aplikacjach lub smartwatchach, aby ostrzegać osobę o możliwym zbliżającym się bólu głowy lub zmęczeniu.

Jednocześnie praca stanowi metodologiczny dowód wykonalności tego podejścia, a nie gotowe narzędzie kliniczne. Naukowcy planują rozpocząć wiosną 2027 roku nowe badanie z zaktualizowaną aplikacją i zaangażować co najmniej 200 osób z utrzymującymi się objawami po wstrząśnieniu mózgu. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie The Journal of Head Trauma Rehabilitation.

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