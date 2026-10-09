Naukowcy z Nottingham Trent University (NTU) wspólnie z Integrated System Technologies Ltd opracowali tani system domowego monitorowania osób starszych. Łączy on radar milimetrowy, czujniki termiczne i inteligentne gniazdka do śledzenia codziennej aktywności bez potrzeby stosowania inwazyjnych kamer lub urządzeń noszonych. Poinformował o tym News-Medical.

Jak działa system

Do wykrywania ruchu w mieszkaniu wykorzystuje się kilka radarowych czujników milimetrowych, które można dyskretnie umieścić w wybranych miejscach. Inteligentne gniazdka podłączone do urządzeń domowych i Wi‑Fi służą do śledzenia wzorców zachowań związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak przygotowywanie herbaty lub jedzenia czy praca przy biurku.

Czujniki termiczne rozpoznają pozycję ciała: siedzącą, stojącą, podczas chodzenia lub leżącą. Jednocześnie nie ujawniają rysów twarzy ani tożsamości osoby: obrazy są silnie spikselowane i mają niską rozdzielczość, aby nie przedstawiać szczegółowych ruchów i obrazów.

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Sztuczna inteligencja i testy

Algorytm sztucznej inteligencji łączy dane z trzech rodzajów urządzeń i z czasem uczy się zwyczajowego zachowania mieszkańca. Zgodnie z założeniem twórców może to pomóc wykrywać nietypowe zmiany, w tym możliwe stany nagłe, upadki, zawały serca, udary lub stopniowe pogorszenie mobilności i codziennego rytmu.

Jeśli system zarejestruje sytuację nagłą, może powiadomić specjalistów opieki lub bliskich danej osoby, aby zdalnie lub osobiście sprawdzili jej stan. Długotrwała nieaktywność, zmiany rytmu snu lub brak zwykłych domowych zajęć mogą potencjalnie sygnalizować problemy zdrowotne, według zespołu.

Czujniki przetestowano w symulowanym środowisku domowym z sześcioma wariantami układu pomieszczeń, w tym sypialniami i salonami o różnym rozmieszczeniu mebli. Zespół rejestrował szereg czynności, aby ocenić dokładność wykrywania ruchu i pozycji ciała. Wyniki pokazały, że połączenie danych ze wszystkich czujników poprawiało działanie systemu w porównaniu z używaniem technologii oddzielnie. Badanie opublikowano w czasopiśmie Sensors.

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