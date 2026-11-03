W Pakistanie sztuczna inteligencja, która analizowała dane z przenośnego ciśnieniomierza naramiennego i urządzenia noszonego na nadgarstku, mogła wykrywać podwyższone ryzyko kryzysu nadciśnieniowego na trzy dni przed jego wystąpieniem. Te wstępne wyniki badania z udziałem pacjentów jednego szpitala w prowincji Sindh mają zostać przedstawione podczas Scientific Sessions 2026 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Chicago 6–9 listopada, informuje News-Medical.

W badaniu uczestniczyło 4190 osób w wieku od 40 do 85 lat z nadciśnieniem tętniczym drugiego stopnia — ciśnieniem co najmniej 140/90 mm Hg. Średni wiek uczestników wynosił 62,4 roku, a 46% z nich stanowiły kobiety. Obserwacja trwała od stycznia 2025 roku do stycznia 2026 roku.

Jakie dane analizował algorytm

Uczestnicy korzystali z przenośnego ciśnieniomierza z mankietem, który wielokrotnie mierzył ciśnienie w dzień i w nocy, w tym podczas codziennej aktywności i snu. Nosili również na nadgarstku urządzenie z czujnikami optycznymi do monitorowania sygnałów sercowo-naczyniowych.

Algorytm analizował 47 wskaźników, w tym nocny spadek ciśnienia, jego wzrost po przebudzeniu, zmiany ciśnienia w czasie, częstość akcji serca i zmienność rytmu serca. Jeśli model przewidywał wysokie ryzyko, lekarz otrzymywał powiadomienie i mógł skontaktować się z pacjentem, ocenić objawy oraz w razie potrzeby skorygować leczenie.

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Za kryzys nadciśnieniowy w pracy uznawano gwałtowny wzrost ciśnienia powyżej 180/120 mm Hg, któremu towarzyszyło ostre uszkodzenie narządów docelowych.

Wyniki i ograniczenia

W ciągu 12 miesięcy u 312 uczestników, czyli około 7% grupy, odnotowano 418 kryzysów nadciśnieniowych. Wśród osób, dla których system wydał pozytywne ostrzeżenie, kryzys wystąpił u około 32%. Jednocześnie 97,4% uczestników bez takiego powiadomienia nie miało kryzysów.

U osób, u których ciśnienie tętnicze nie obniżało się podczas snu, szanse na zbliżający się kryzys były niemal pięciokrotnie wyższe. Wzrost ciśnienia po przebudzeniu o ponad 35 mm Hg w porównaniu z nocnymi wartościami wiązano z niemal czterokrotnie wyższymi szansami na kryzys.

W grupie, w której lekarze otrzymali powiadomienie i skorygowali leki w ciągu 24 godzin, liczba kryzysów nadciśnieniowych była o około 61% niższa, a liczba zgłoszeń na oddziały ratunkowe o 45% niższa niż wśród osób bez terminowej interwencji po sygnale. Autorzy podkreślili, że wyniki należy zweryfikować w różnych grupach pacjentów i placówkach medycznych, ponieważ wszyscy uczestnicy otrzymywali opiekę w jednym szpitalu w Pakistanie.

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