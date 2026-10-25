Według stanu na październik 2026 roku w Pakistanie oficjalnie zarejestrowano siedem przypadków zakażenia dzikim poliowirusem: pięć w prowincji Chajber Pasztunchwa i dwa w Sindh. Poinformował o tym sekretarz generalny Pakistańskiego Stowarzyszenia Medycznego Abdul Ghafoor Shoro, podaje Dawn.

W Światowym Dniu Walki z Polio koordynatorka premiera Pakistanu ds. eliminacji polio Ayesha Raza Farooq oświadczyła, że w ciągu ostatnich trzech dekad liczba przypadków tej choroby w kraju spadła o 99,8%. Według niej odsetek próbek środowiskowych z wynikiem dodatnim na obecność poliowirusa zmniejszył się do mniej niż 10%.

Wsparcie szczepień

Farooq podkreśliła potrzebę utrzymania osiągniętego postępu i podziękowała partnerom oraz pracownikom programów szczepień. Oświadczyła, że polio w Pakistanie ma zostać wkrótce całkowicie wyeliminowane.

Prezydent Rotary International Olayinka Hakeem Babalola poinformował, że organizacja przeznaczyła łącznie ponad 3 mld dolarów na walkę z poliowirusem, w tym 1,3 mln dolarów przekazanych przez członków Rotary w Pakistanie. Według niego ponad 500 mln dolarów z tych środków, a także praca wolontariuszy, zostały przeznaczone na ochronę ponad 45 mln dzieci w kraju.

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Przewodniczący Krajowego Komitetu Rotary PolioPlus w Pakistanie Aziz Memon oświadczył, że kraj wykazuje postęp przy niewielkiej liczbie przypadków odnotowanych w tym roku. Powiedział również, że program nadal odpowiada na inne potrzeby społeczności, aby podtrzymywać zaufanie ludności.

Bezpieczeństwo pracowników szczepień

Pakistańskie Stowarzyszenie Medyczne potępiło ataki na pracowników prowadzących szczepienia przeciw polio od drzwi do drzwi oraz na ich ochronę. Organizacja wspomniała o ataku w Beludżystanie we wrześniu, podczas którego zginęło dwóch policjantów skierowanych do ochrony zespołu szczepień. Stowarzyszenie wezwało władze wszystkich prowincji do wprowadzenia wzmocnionych środków bezpieczeństwa dla pracowników medycznych, mobilnych zespołów i centrów immunizacji.

W prowincji Pendżab w 2026 roku nie zarejestrowano dotąd przypadków polio. Jednocześnie koordynator Centrum Operacji Nadzwyczajnych Pendżabu Khalid Parvaiz podkreślił, że poliowirus nadal stanowi zagrożenie dla Pakistanu i może rozprzestrzeniać się wraz z przemieszczaniem się ludności.

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