W południowoafrykańskim mieście Makhanda 111 studentów Uniwersytetu Rhodesa zachorowało na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Uniwersytet wraz z lokalnymi organami ochrony zdrowia i specjalistami ds. zdrowia środowiskowego ustala przyczyny i skalę zachorowań, informuje Daily Maverick.

Według rzecznika uniwersytetu Olwethu Gwanyi studenci z ciężkimi objawami trafili do szpitala, ale później wrócili na kampus. Uczelnia zaczęła dostarczać wodę butelkowaną i zaapelowała do pracowników oraz studentów, aby pili wyłącznie wodę butelkowaną albo przegotowaną i ostudzoną, używali bezpiecznej wody do przygotowywania posiłków i mycia zębów oraz przestrzegali zasad higieny.

Kontrola wodociągów

Gmina Makana oświadczyła, że sprawdza doniesienia o wykryciu bakterii E. coli na Uniwersytecie Rhodesa oraz bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę. Przedstawiciel gminy Anele Mdzekula zaznaczył, że w tamtym czasie nie odnotowano powiązanych przypadków zachorowań poza uniwersytetem. Jednocześnie zespoły gminne kontaktują się z klinikami i szkołami, aby ustalić, czy występują dodatkowe przypadki.

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Uniwersytet informował, że lokalni medycy odnotowali podobne przypadki również w innych częściach Makhanda. Studenci, z którymi rozmawiała redakcja, opowiedzieli o wieloletnich problemach z wodą z kranu. Jeden ze studentów przypuszczał, że woda mogła być spożywana nie bezpośrednio, lecz poprzez jedzenie w studenckich stołówkach; tego przypuszczenia nie potwierdziły wyniki dochodzenia.

Przedłużający się kryzys wodny

Problemy z infrastrukturą wodną w Makhanda trwają od lat. Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka w raporcie z czerwca 2026 roku powiązała je nie z niedoborem zasobów wodnych, lecz z awariami instytucjonalnymi i operacyjnymi. Komisja wskazała w szczególności na przeciążone lub niedziałające oczyszczalnie Belmont Valley i Mayfield, co prowadziło do wycieków nieoczyszczonych ścieków.

W raporcie Blue Drop z 2023 roku jakość wody w Makhanda oceniono na 32,46%, podczas gdy w 2014 roku wskaźnik wynosił 70%. Jakość mikrobiologiczna wody w gminie Makana, według tego raportu, osiągnęła 79,89% przy poziomie referencyjnym 98%.

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