W prowincji KwaZulu-Natal w RPA dziesiątki młodych lekarzy po stażu i obowiązkowej służbie w społecznościach nie mogą znaleźć pracy w państwowych szpitalach i klinikach. Jednocześnie medycy już pracujący w sektorze publicznym informują o niedoborach personelu, długich kolejkach pacjentów i nieobsadzonych wakatach. Informuje o tym Daily Maverick.

Wakaty pozostają zamrożone

Lekarz Tholumusa Sibiya, który uzyskał dyplom w 2022 roku, odbył dwuletni staż w szpitalu Ngwelezana oraz służbę w szpitalu Manguzi, jednak od października ubiegłego roku nie zdołał znaleźć stanowiska w publicznym systemie ochrony zdrowia. Pracuje na tymczasowych zmianach w prywatnych placówkach medycznych bez stałego kontraktu.

Według oceny Sibiyi, tylko w KwaZulu-Natal pracy szuka ponad 100 niedawno wykwalifikowanych lekarzy, podczas gdy inni medycy podają liczbę bliższą 200. Lekarka Raisa Katrada oświadczyła, że wysyłała CV do prywatnych lekarzy i szpitali oraz aplikowała na wszystkie dostępne tymczasowe wakaty. Jak powiedziała, niektórzy lekarze czekają na zatrudnienie nawet trzy lata.

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Brak środków i niedobór kadr

Pracownicy państwowych szpitali powiedzieli redakcji, że stanowiska nie są obsadzane po odejściu pracowników z powodu cięć budżetowych. W raporcie południowoafrykańskiego rzecznika praw pacjentów również wspomniano o systemowych problemach w placówkach medycznych KwaZulu-Natal: stałych niedoborach personelu, zamrożonych wakatach, rosnącym obciążeniu pracą oraz niedoborach sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Zgodnie z odpowiedzią parlamentarną za 2025 rok w prowincji przypadało około 0,38 lekarza na 1 tys. mieszkańców. W rocznym raporcie Departamentu Zdrowia KwaZulu-Natal za lata 2025–2026 wskazano, że cięcia budżetowe znacznie ograniczyły możliwość obsadzenia krytycznie ważnych wakatów dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników.

17 czerwca bezrobotni lekarze protestowali przed siedzibą prowincjonalnego departamentu zdrowia w Pietermaritzburgu. Domagali się ogłoszenia wszystkich wolnych stanowisk dla lekarzy oraz opracowania długoterminowego planu zatrudnienia. W pisemnej odpowiedzi departament oświadczył, że nie wszystkie wakaty mogą zostać obsadzone z powodu braku finansowania na rok finansowy 2026–2027. Po spotkaniu z przedstawicielami lekarzy urząd, według Sibiyi, najpierw obiecał znaleźć 20 stanowisk, a następnie zwiększył liczbę otwartych stanowisk do 50.

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