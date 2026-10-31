W RPA randomizowane badanie z udziałem 40 pacjentów z ciężkim zatruciem związkami fosforoorganicznymi wykazało, że hemosorpcja skróciła medianę czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii z 17 do 10 dni. O wynikach przeglądu współczesnych metod pozaustrojowego oczyszczania krwi w zatruciach informuje News-Medical.

W badaniu uczestniczyli pacjenci wymagający inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Oprócz standardowego leczenia uczestnicy grupy hemosorpcji przeszli dwa sześciogodzinne cykle procedury z użyciem wkładu Jafron HA 230, w odstępach 12–18 godzin.

Wyniki badania

W grupie hemosorpcji odnotowano również krótszy czas wentylacji mechanicznej, niższą dawkę atropiny i krótszy okres jej stosowania. Liczba ciężkich powikłań, w tym zgonów, była statystycznie niższa. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w liczbie płytek krwi, krwawieniach ani potrzebie transfuzji krwi.

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Autorzy przeglądu przytoczyli także retrospektywne badanie 24 pacjentów z zatruciem blokerami kanałów wapniowych i wstrząsem. W grupie hemosorpcji, mimo cięższego stanu początkowego pacjentów, średnie ciśnienie tętnicze poprawiało się bardziej w ciągu pierwszych 48 godzin. Czas do obniżenia poziomu mleczanów wyniósł 14 godzin wobec czterech godzin w grupie standardowego leczenia.

Ograniczenia dowodów

Hemosorpcja jest pozaustrojową metodą oczyszczania krwi, w której substancje są adsorbowane na polimerowym sorbencie. Takie podejście może być odpowiednie dla substancji lipofilnych, które w dużej mierze wiążą się z białkami i mają dużą objętość dystrybucji. Kilka cykli procedury może dać toksynie czas na przejście z tkanek z powrotem do krwi w celu dalszego usunięcia.

Metaanaliza z 2022 roku, obejmująca 11 chińskich badań i 811 pacjentów z ostrym ciężkim zatruciem związkami fosforoorganicznymi, powiązała połączenie hemoperfuzji i hemofiltracji ze zmniejszeniem śmiertelności. Jednocześnie autorzy wskazali na niską jakość metodologiczną tych prac. W przeglądzie zaznaczono, że tylko jedno randomizowane badanie spełniało standardy raportowania CONSORT, a wyniki innych prac trudno porównywać ze względu na różne toksyny, wkłady i protokoły leczenia.

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